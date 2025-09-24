ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті зафіксували ще один температурний рекорд
Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 16:46
У понеділок, 22 вересня 2025 року, на Прикарпатті зафіксували черговий температурний рекорд.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, пише Правда.

Так, максимальна температура повітря на метеостанції Пожежевська становила +20,4⁰С.

Попереднє максимальне значення спостерігалось у 2003 році й становило +20,0⁰С.

