На Прикарпатті зафіксували ще один температурний рекорд

У понеділок, 22 вересня 2025 року, на Прикарпатті зафіксували черговий температурний рекорд.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, пише Правда.

Так, максимальна температура повітря на метеостанції Пожежевська становила +20,4⁰С.

Попереднє максимальне значення спостерігалось у 2003 році й становило +20,0⁰С.