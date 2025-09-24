ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вручення повісток: у Франківському ТЦК та СП нагадують основні правила
Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 16:12
В Україні продовжує діяти воєнний стан й відбувається загальна мобілізація.

Про порядок вручення повісток відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560 нагадують в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

Так, під час формування повісток документи можуть створюватися двома способами:

  • за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР);
  • на бланку, який заповнює посадова особа районного чи міського ТЦК та СП.

При цьому юридична сила обох варіантів є однаковою.

Такі повістки дозволено надсилати поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення, або ж передавати особисто у друкованому вигляді під час оповіщення.

Хто має право вручати:

  • військовослужбовці ТЦК та СП;
  • представники місцевих військових адміністрацій;
  • посадові особи органів місцевого самоврядування;
  • представники підприємств, установ та організацій;
  • уповноважені співробітники розвідувальних органів та СБУ (лише тим, хто перебуває на обліку у цих структурах).

Вручення здійснюється цілодобово та в різних місцях, зокрема:

  • за місцем проживання або реєстрації;
  • на роботі чи навчанні;
  • у громадських місцях, будівлях і спорудах;
  • у місцях масового скупчення людей;
  • у самому ТЦК та СП;
  • на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

