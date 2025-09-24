Вручення повісток: у Франківському ТЦК та СП нагадують основні правила

В Україні продовжує діяти воєнний стан й відбувається загальна мобілізація.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про порядок вручення повісток відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560 нагадують в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

Так, під час формування повісток документи можуть створюватися двома способами:

за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР);

на бланку, який заповнює посадова особа районного чи міського ТЦК та СП.

При цьому юридична сила обох варіантів є однаковою.

Такі повістки дозволено надсилати поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення, або ж передавати особисто у друкованому вигляді під час оповіщення.

Хто має право вручати:

військовослужбовці ТЦК та СП;

представники місцевих військових адміністрацій;

посадові особи органів місцевого самоврядування;

представники підприємств, установ та організацій;

уповноважені співробітники розвідувальних органів та СБУ (лише тим, хто перебуває на обліку у цих структурах).

Вручення здійснюється цілодобово та в різних місцях, зокрема: