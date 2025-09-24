Вручення повісток: у Франківському ТЦК та СП нагадують основні правила

В Україні продовжує діяти воєнний стан й відбувається загальна мобілізація.
Про порядок вручення повісток відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560 нагадують в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.
Так, під час формування повісток документи можуть створюватися двома способами:
- за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР);
- на бланку, який заповнює посадова особа районного чи міського ТЦК та СП.
При цьому юридична сила обох варіантів є однаковою.
Такі повістки дозволено надсилати поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення та описом вкладення, або ж передавати особисто у друкованому вигляді під час оповіщення.
Хто має право вручати:
- військовослужбовці ТЦК та СП;
- представники місцевих військових адміністрацій;
- посадові особи органів місцевого самоврядування;
- представники підприємств, установ та організацій;
- уповноважені співробітники розвідувальних органів та СБУ (лише тим, хто перебуває на обліку у цих структурах).
Вручення здійснюється цілодобово та в різних місцях, зокрема:
- за місцем проживання або реєстрації;
- на роботі чи навчанні;
- у громадських місцях, будівлях і спорудах;
- у місцях масового скупчення людей;
- у самому ТЦК та СП;
- на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.