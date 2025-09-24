Завтра в Києві попрощаються із загиблим захисником Тарасом Шпуком

25.09 – Київ (11:00 Михайлівський золотоверхий собор).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ігоря Чернецького.



26.09 – Івано-Франківськ (12:00 Будинок Смутку на Ребета! 14:00 Архикатедральний собор Воскресіння Христового)

27.09 село Нижнів, Тлумацька ОТГ 14:00 Похорон.

Тарас Шпук, колишній співробітник фонду “Повернись живим”, загинув під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення. Тарас Шпук був одним з перших працівників ветеранського відділу фонду і активно займався розвитком ветеранського спорту в Україні.

Йому було 34 роки. Тарас загинув під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення. Його смерть стала першою бойовою втратою серед колишніх чи чинних працівників “Повернись живим” від початку повномасштабної війни.

