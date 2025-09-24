«Укрзалізниця» запускає на вихідні додаткові регіональні рейси до Ворохти

На вихідних 27 та 28 вересня, подорожі до Карпат стануть ще комфортнішими — «Укрзалізниця» запустить додаткові регіональні рейси зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти.
Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф.
Розклад руху:
27 вересня. Поїзд №807/808 Львів – Ворохта
- Відправлення зі Львова — 08:02
- Прибуття до Ворохти — 13:02
27–28 вересня. Поїзд №808/807 Ворохта – Львів
- Відправлення з Ворохти — 14:37
- Прибуття до Львова — 19:56
Зупинки: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.
28 вересня. Поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ
- Відправлення — 07:28
- Прибуття — 10:03
Поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта
- Відправлення — 11:18
- Прибуття — 13:02
Зупинки: Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель.
Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також у касах вокзалів. У компанії додають, що подібні рейси планують і в жовтні.