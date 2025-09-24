ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Укрзалізниця» запускає на вихідні додаткові регіональні рейси до Ворохти
Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 15:08
На вихідних 27 та 28 вересня, подорожі до Карпат стануть ще комфортнішими — «Укрзалізниця» запустить додаткові регіональні рейси зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти.

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф.

Розклад руху:

27 вересня. Поїзд №807/808 Львів – Ворохта

  • Відправлення зі Львова — 08:02
  • Прибуття до Ворохти — 13:02

27–28 вересня. Поїзд №808/807 Ворохта – Львів

  • Відправлення з Ворохти — 14:37
  • Прибуття до Львова — 19:56

Зупинки: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

28 вересня. Поїзд №810 Львів – Івано-Франківськ

  • Відправлення — 07:28
  • Прибуття — 10:03

Поїзд №812/811 Івано-Франківськ – Ворохта

  • Відправлення — 11:18
  • Прибуття — 13:02

Зупинки: Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель.

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці», а також у касах вокзалів. У компанії додають, що подібні рейси планують і в жовтні.

