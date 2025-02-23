Трамп упевнений, що зможе завершити війну в Україні уже наступного тижня

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп упевнений у можливості укласти угоду для припинення війни в Україні, і це може статися вже наступного тижня.

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Про це вона заявила журналістам у Білому домі, передає The Hill.

«Президент і його команда активно продовжують переговори з обома сторонами конфлікту, і він переконаний, що досягти угоди вдасться найближчим часом», – сказала Лівітт журналістам.

За словами Лівітт, радник з національної безпеки Майк Волтс протягом вихідних працюватиме над деталями можливої угоди, а міністр фінансів США Скотт Бессент залучений до перемовин щодо використання українських мінеральних ресурсів.