У третю річницю повномасштабного вторгнення у Старуні відбудеться 8-годинне молитовне стояння за мир в Україні

Усіх охочих 24 лютого запрошують приєднатися до 8-годинного молитовного стояння у Відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача у с. Старуня, щоби разом просити Бога про мир, перемогу та захист для України.

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Про це інформує департамент інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

У понеділок, 24 лютого, минає три роки від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

“У ці складні часи ми не маємо права зупинятися – нашою силою є молитва, єдність і надія на Господа. Тому запрошуємо всіх охочих 24 лютого приєднатися до 8-годинного молитовного стояння у Відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача у с. Старуня, щоби разом просити Бога про мир, перемогу та захист для України”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають душпастирі, спільна молитва – це нагода об’єднатися у вірі, довірити Господу наші переживання, тривоги та сподівання. Разом ми вшануємо пам’ять тих, хто віддав своє життя за Україну та помолимося за вічний спокій невинно вбитих.

У часі моління душпастирі Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ виголосять науки, які допоможуть краще зрозуміти сенс випробувань, які переживає наш народ.

“Цей молитовний день стане часом особливої благодаті, можливістю відкрити серце для Божої дії та отримати духовну силу, необхідну для боротьби та відновлення”, – зазначили у департаменті.

Програма молитовного стояння: