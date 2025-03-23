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Трамп вважає, що повне припинення вогню буде досягнуте «дуже скоро»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп вважає, що повне припинення вогню буде досягнуте «дуже скоро»

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 22:00
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Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією щодо припинення вогню можуть швидко призвести до перемир’я.

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Заява американського лідера пролунала під час брифінгу у Білому домі.

«Ми збираємося незабаром отримати повне припинення вогню, а потім у нас буде угода. Йдуть переговори про угоду щодо розподілу земель і так далі, і так далі. Поки ми говоримо, це обговорюється», – сказав Трамп.

Він упевнений, що найближчим часом припинення вогню буде досягнуто на багатьох ділянках, і поки що «все йде дуже добре».

«І для досягнення цього припинення вогню, ви знаєте, у них було багато зброї, спрямованої одна на одну. Деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами», – додав голова Білого дому.