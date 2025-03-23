ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На танцювальному фестивалі в Івано-Франківську зібрали кошти для війська
Диван на коліщатках в темній вітальні

На танцювальному фестивалі в Івано-Франківську зібрали кошти для війська

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 21:15
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

22 березня у коледжі фізичного виховання відбувся танцювальний фестиваль «Stanislaviv dance festival».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Організатори перерахували донат, аби закрити збір військових, адже керівник танцювального колективу «Джерельце» зараз на передовій.

“Дякую учасникам, тренерам, батькам – всім, хто долучився до того, щоб це дійство відбувалось на такому належному рівні. А ще приємно, що кожен міг долучитись до допомоги нашим захисникам”, – написав Марцінків. 