На танцювальному фестивалі в Івано-Франківську зібрали кошти для війська

22 березня у коледжі фізичного виховання відбувся танцювальний фестиваль «Stanislaviv dance festival».
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
Організатори перерахували донат, аби закрити збір військових, адже керівник танцювального колективу «Джерельце» зараз на передовій.
“Дякую учасникам, тренерам, батькам – всім, хто долучився до того, щоб це дійство відбувалось на такому належному рівні. А ще приємно, що кожен міг долучитись до допомоги нашим захисникам”, – написав Марцінків.