На танцювальному фестивалі в Івано-Франківську зібрали кошти для війська

22 березня у коледжі фізичного виховання відбувся танцювальний фестиваль «Stanislaviv dance festival».

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Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Організатори перерахували донат, аби закрити збір військових, адже керівник танцювального колективу «Джерельце» зараз на передовій.