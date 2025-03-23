У Франківську військовому відновили руку надрукованим ендопротезом

Захисник Василь Іщенко дивом вижив після підриву на міні, в якому загинули троє його побратимів, а ще троє, включно з ним, отримали важкі поранення.

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У критичний момент він не хотів віддавати свою відірвану руку і жартував, навіть коли його рятували. Про це розповідають на facebook-сторінці обласної клінічної лікарні.

“Мене тягнуть, кажуть: руки нема… я не бачив – вона одтеліпалась. Я її тоді взяв, кажу, не віддам руку! Кажу: в мене тут граната, якшо шо, буду по вас кидати. То вони забрали в мене гранату. Кажуть: держи руку свою, ми тебе дотягнемо!”, – ділиться Василь Іщенко.

Після лікування у Дніпрі та Києві боєць потрапив до Івано-Франківська, де команда медиків під керівництвом травматолога Андрія Голинського провела низку складних операцій. Завдяки ВАК-терапії та шкірній пластиці вдалося зберегти кінцівку, але для повного відновлення рухової функції потрібен був спеціальний ендопротез.

Унікальний імплант виготовили на 3D-принтері за індивідуальним замовленням – таку операцію виконали вперше на Прикарпатті.