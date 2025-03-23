Випускник франківського медуніверситету передав з Німеччини медичне обладнання для лікування поранених

Ярослав Довгий, випускник Івано-Франківського медуніверситету та лікар-анестезіолог, який працює у провідній клініці Німеччини, продовжує підтримувати українських медиків.

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Ярослав Довгий разом зі своєю родиною та колегами активно допомагає Україні та рідному університету, передаючи цінне медичне обладнання та витратні матеріали для лікування хворих та поранених, пише Правда з посиланням на пресслужбу ІФНМУ.

Раніше завдяки зусиллям Ярослава Довгого до України доставили два УЗД-апарати експертного класу General Electric. Вони використовуються не лише для щоденної клінічної роботи у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії ОКЛ, а й під час навчальних майстер-класів для студентів та лікарів-інтернів анестезіологів.

Нещодавно Ярослав передав третю партію гуманітарної допомоги – вантаж життєво необхідних витратних матеріалів, серед яких ендотрахеальні та ендобронхіальні трубки, епідуральні набори, набори для виконання периферичних блоків нервів і сплетень спеціальні голки та фільтри та інші засоби, які щоденно використовуються у лікуванні, особливо при роботі з пораненими.

Значну частину цієї допомоги передадуть на фронт у стабілізаційні пункти, де зараз працюють франківські колеги-анестезіологи та потребують таких засобів, а також у військовий госпіталь. Надійде допомога також і до міської клінічної лікарні №1, де лікують військових та працює потужне травматологічне відділення і де дуже активно застосовують реґіонарну анестезію.