Випускник франківського медуніверситету передав з Німеччини медичне обладнання для лікування поранених

Ярослав Довгий, випускник Івано-Франківського медуніверситету та лікар-анестезіолог, який працює у провідній клініці Німеччини, продовжує підтримувати українських медиків.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Ярослав Довгий разом зі своєю родиною та колегами активно допомагає Україні та рідному університету, передаючи цінне медичне обладнання та витратні матеріали для лікування хворих та поранених, пише Правда з посиланням на пресслужбу ІФНМУ.
Раніше завдяки зусиллям Ярослава Довгого до України доставили два УЗД-апарати експертного класу General Electric. Вони використовуються не лише для щоденної клінічної роботи у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії ОКЛ, а й під час навчальних майстер-класів для студентів та лікарів-інтернів анестезіологів.
Нещодавно Ярослав передав третю партію гуманітарної допомоги – вантаж життєво необхідних витратних матеріалів, серед яких ендотрахеальні та ендобронхіальні трубки, епідуральні набори, набори для виконання периферичних блоків нервів і сплетень спеціальні голки та фільтри та інші засоби, які щоденно використовуються у лікуванні, особливо при роботі з пораненими.
Значну частину цієї допомоги передадуть на фронт у стабілізаційні пункти, де зараз працюють франківські колеги-анестезіологи та потребують таких засобів, а також у військовий госпіталь. Надійде допомога також і до міської клінічної лікарні №1, де лікують військових та працює потужне травматологічне відділення і де дуже активно застосовують реґіонарну анестезію.