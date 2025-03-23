У Франківську посеред вулиці раптово помер чоловік. ВІДЕО

В телеграм-каналах шириться інформація про раптову загибель чоловіка неподалік одного з житлових комплексів Івано-Франківська.

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З відео з соцмереж стало відомо, що на місці працювали медики, пише Правда.

В секторі комунікації Головного управління Національної поліції області смерть чоловіка підтвердили.

Наразі відомо, він 1940 року народження, попередньо, хворів. Людині стало раптово стало погано на вулиці.