Троє бійців 102 окремої бригади Сил ТрО отримали почесний нагрудний знак “Золотий хрест”

Троє бійців 102 окремої бригади Сил ТрО ЗС України отримали почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України “Золотий хрест”.

Ця нагорода вручається рядовим та сержантам Збройних Сил України за хоробрість у бою та успішне виконання бойових операцій.

Нагороду військовослужбовцям вручив командир бригади полковник Сергій Шуляк.

“Він подякував бійцям за стійкість та взаємну підтримку, додавши, що ця відзнака — свідчення того, що військові стали прикладом для побратимів та посестер, і гордістю для всієї бригади”, – йдеться в повідомленні.

Також в цей день 35 військовослужбовців бригади отримали відзнаки Президента України “За оборону України”, 2 — почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України “За сумлінну службу”, 4 — відзнаку командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України “Зірка Сил територіальної оборони”.