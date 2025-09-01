На Прикарпатті побільшало хворих на грип, ГРВІ та COVID-19

В Івано-Франківській області фіксують поступове зростання кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19.

Про це розповів керівник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук.

У період із 21 по 35 тиждень (так званий міжепідемічний сезон) занедужали 31 016 мешканців Прикарпаття, серед них понад половина — діти (16 261 особа, тобто 52,4%).

Лише за останній, 35-й тиждень захворіли 2074 людини, що на 13,6% більше, ніж тижнем раніше (1825 випадків). З них 197 пацієнтів мають підтверджений COVID-19.

Серед дітей віком до 17 років зафіксовано 764 випадки, що на 10,2% більше, ніж попереднього тижня. Вони становлять понад третину від усіх хворих (36,8%). Серед дорослих ріст ще відчутніший — +15,7%.

Протягом тижня госпіталізовано 138 осіб, із них 42 — діти. Найбільшу частку серед пацієнтів у лікарнях становлять хворі на COVID-19 — 124 людини, включно з 31 дитиною.