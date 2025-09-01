ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті побільшало хворих на грип, ГРВІ та COVID-19
На Прикарпатті побільшало хворих на грип, ГРВІ та COVID-19

Автор: Олег Мамчур
01/09/2025 14:12
В Івано-Франківській області фіксують поступове зростання кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19.

Про це розповів керівник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук.

У період із 21 по 35 тиждень (так званий міжепідемічний сезон) занедужали 31 016 мешканців Прикарпаття, серед них понад половина — діти (16 261 особа, тобто 52,4%).

Лише за останній, 35-й тиждень захворіли 2074 людини, що на 13,6% більше, ніж тижнем раніше (1825 випадків). З них 197 пацієнтів мають підтверджений COVID-19.

Серед дітей віком до 17 років зафіксовано 764 випадки, що на 10,2% більше, ніж попереднього тижня. Вони становлять понад третину від усіх хворих (36,8%). Серед дорослих ріст ще відчутніший — +15,7%.

Протягом тижня госпіталізовано 138 осіб, із них 42 — діти. Найбільшу частку серед пацієнтів у лікарнях становлять хворі на COVID-19 — 124 людини, включно з 31 дитиною.

На зображенні може бути: текст «ИВАНО-ФРАНКАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ цкПх ЗАХВОРЮВАНИСТЬ НА ГРИП, ΓРВΙ ΤΑ COVID-19 -19 СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ IBAHO ВАНО-ФРАНКИВЩЦИНИ за 35 тиждень 2025 року (25.08-31.08.2025) Всього захвор.ло 2 074 людини Рст/зниження захворюваностй в поривнянн. 3 попередн.м тижнем picT на 13,6% Частка захворилих Дίти 36,8% 764 випадки Розподил по в.кових групах Доросли Доросл.63,2% 63,2% 1310 випадки 0-4 роки 11,4% 18-29 pokiB- 14,5% 5-14 poKiB 20,9% 30-64 роки -36,7% 15-17 к.в 4,5% 65 та старшί -12,0%»

