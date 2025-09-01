ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Відсьогодні працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів
Автор: Олег Мамчур
01/09/2025 13:51
З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобов’язані носити бодікамери й фіксувати на відео перевірку документів та процес вручення повісток.

Про це повідомляв міністр оборони Денис Шмигаль.

«З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність», – йшлося у повiдомленнi.

Зазначається, що такий крок має на меті підвищити прозорість і законність діяльності оповіщувальних груп, а також захистити права як працівників, так і громадян.

