Відсьогодні працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів

З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобов’язані носити бодікамери й фіксувати на відео перевірку документів та процес вручення повісток.

Про це повідомляв міністр оборони Денис Шмигаль.

«З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність», – йшлося у повiдомленнi.

Зазначається, що такий крок має на меті підвищити прозорість і законність діяльності оповіщувальних груп, а також захистити права як працівників, так і громадян.