В Івано-Франківській громаді попрощаються з бійцем Віктором Яковівим
В Івано-Франківській громаді попрощаються з бійцем Віктором Яковівим

Автор: Олег Мамчур
01/09/2025 13:33
В Івано-Франківській громаді поховають загиблого військовослужбовця Віктора Яковіва.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, передає Правда.іф.

Віктор Яковів народився 1 березня 1991 року. Солдат загинув 24 серпня 2025.

  • 2 вересня о 19:00 відбудеться панахида за полеглим воїном на вулиці Незалежності, 4 у селі Чукалівка.
  • 3 вересня о 14:00 за тією ж адресою почнеться прощання з Віктором Яковівим.
  • О 14:30 воно продовжиться в церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії, що на вулиці Шевченка, 22.

Віктора Яковіва поховають 3 вересня о 15:30 на кладовищі у селі Чукалівка.

