В Івано-Франківській громаді попрощаються з бійцем Віктором Яковівим

В Івано-Франківській громаді поховають загиблого військовослужбовця Віктора Яковіва.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, передає Правда.іф.
Віктор Яковів народився 1 березня 1991 року. Солдат загинув 24 серпня 2025.
- 2 вересня о 19:00 відбудеться панахида за полеглим воїном на вулиці Незалежності, 4 у селі Чукалівка.
- 3 вересня о 14:00 за тією ж адресою почнеться прощання з Віктором Яковівим.
- О 14:30 воно продовжиться в церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії, що на вулиці Шевченка, 22.
Віктора Яковіва поховають 3 вересня о 15:30 на кладовищі у селі Чукалівка.