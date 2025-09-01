У Франківську маленькі безпритульні хвостики шукають людей з великим серцем

Кожен герой сьогоднішньої добірки пережив важкі часи поневірянь, але готовий забути минуле і подарувати справжню відданість і любов людям, які його прихистять. А раптом саме ви станете найкращим другом одному з цих малюків.
Інформатор Івано-Франківськ підготував для вас добірку тварин, які шукають дім.
У групі Дім Сірка (Івано-Франківськ) ви зможете знайти найкращого чотирилапого друга.
Муркотливий Плямчик в пошуках рідної домівки
Гарний і ніжний котик заслуговує життя в турботі і любові. Розумний, добрий муркотун вже кастрований, оброблений від паразитів і вакцинований.
Місто Івано-Франківськ. Контакти: +380 (50) 433 09 29
Малюку потрібен дім, лежанка і люблячі господарі
Крихітне цуценя живе на вулиці, поблизу дороги. Малюк ризикує опинитися під колесами автівок, тож кожна хвилина – на вагу життя. Знайдись той, хто порятує малечу і знайде вірного друга.
Хлопчик, вік близько 2 місяців.
Місто Івано-Франківськ. Контакти: (099) 058 52 71
Сонячному котику місце на кріслі, а не під кущем
Поки що його домівка – під кущем, але він тягнеться до людей і сподівається знайти свою родину. Котик дуже довірливий, тому на вулиці йому не місце. Малечі близько 8 місяців.
Місто Івано-Франківськ. Контакти: (097) 815 84 06 Наталя
Шері має право на другий шанс
Маленьку дівчинку небайдужі люди підібрали знесиленою та виснаженою, покинутою напризволяще. Однак в теплі і турботі маленьке серце відігрілось, і Шері готова спробувати ще раз знайти свою людину.
Дівчинці близько 6 місяців, стерилізована, любить компанію людей і тварин.
Місто Івано-Франківськ. Контакти: (097) 49 162 32 (привезуть в новий дім).
Чемна Жаннет чекає на найкращих господарів
Велика, спокійна, стерилізована красуня сумує без того, хто стане справжнім господарем і другом. Гарно поводиться і вміє гуляти на повідку.
Місто Івано-Франківськ. Контакти: +380 (97) 827 98 72 (вайбер)
Як допомогти “Дому Сірка”?
Задонатити будь-яку суму на рахунок засновниці притулку:
- Рахунок ІBAN UA293052990000026009025503683;
- карта ПриватБанку Когут Н.В 4246 0010 0295 1220
5375 4115 0295 2422 Монобанк (Когут Наталія Василівна);
- PayPal [email protected];
- Придбати корм, крупу, смаколики для песиків і привезти до притулку.