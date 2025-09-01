У Франківську маленькі безпритульні хвостики шукають людей з великим серцем

Кожен герой сьогоднішньої добірки пережив важкі часи поневірянь, але готовий забути минуле і подарувати справжню відданість і любов людям, які його прихистять. А раптом саме ви станете найкращим другом одному з цих малюків.

Інформатор Івано-Франківськ підготував для вас добірку тварин, які шукають дім.

У групі Дім Сірка (Івано-Франківськ) ви зможете знайти найкращого чотирилапого друга.

Муркотливий Плямчик в пошуках рідної домівки

Котик Плямчик

Гарний і ніжний котик заслуговує життя в турботі і любові. Розумний, добрий муркотун вже кастрований, оброблений від паразитів і вакцинований.

Місто Івано-Франківськ. Контакти: +380 (50) 433 09 29

Малюку потрібен дім, лежанка і люблячі господарі

Цуценя

Крихітне цуценя живе на вулиці, поблизу дороги. Малюк ризикує опинитися під колесами автівок, тож кожна хвилина – на вагу життя. Знайдись той, хто порятує малечу і знайде вірного друга.

Хлопчик, вік близько 2 місяців.

Місто Івано-Франківськ. Контакти: (099) 058 52 71

Сонячному котику місце на кріслі, а не під кущем

Котик

Поки що його домівка – під кущем, але він тягнеться до людей і сподівається знайти свою родину. Котик дуже довірливий, тому на вулиці йому не місце. Малечі близько 8 місяців.

Місто Івано-Франківськ. Контакти: (097) 815 84 06 Наталя

Шері має право на другий шанс

Собачка Шері

Маленьку дівчинку небайдужі люди підібрали знесиленою та виснаженою, покинутою напризволяще. Однак в теплі і турботі маленьке серце відігрілось, і Шері готова спробувати ще раз знайти свою людину.

Дівчинці близько 6 місяців, стерилізована, любить компанію людей і тварин.

Місто Івано-Франківськ. Контакти: (097) 49 162 32 (привезуть в новий дім).

Чемна Жаннет чекає на найкращих господарів

Собака Жаннет

Велика, спокійна, стерилізована красуня сумує без того, хто стане справжнім господарем і другом. Гарно поводиться і вміє гуляти на повідку.

Місто Івано-Франківськ. Контакти: +380 (97) 827 98 72 (вайбер)

Як допомогти “Дому Сірка”?

Задонатити будь-яку суму на рахунок засновниці притулку: