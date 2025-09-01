На Прикарпатті затримали нетверезого мотоцикліста, який потрапив у ДТП. ФОТО

31 серпня близько 3:30 у селі Зелена, що на Надвірнянщині, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Поліцейські з’ясували, що 19-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «Kaya», не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та впав разом із транспортним засобом, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали як водій, так і його пасажирка – 14-річна місцева жителька. Обох госпіталізували.

Огляд на стан сп’яніння за допомогою «Драгера» показав у водія 1,02 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.