На міському озері Івано-Франківська помітили велику змію. ВІДЕО

В Івано-Франківську біля міського озера помітили велику змію.

Плазуна зняли на відео, яке опублікував у соцмережах мешканець міста Богдан Досюк.

Відео очевидця

Автор публікації виклав у мережу ролик, де видно, як змія неспішно проповзає біля водойми та ховається у траві.

“Несподівана зустріч на міському озері! Природа нагадує нам, що навіть у місті можна зустріти диких мешканців. Будьте уважні й обережні під час прогулянок парком!” — написав чоловік.

Реакція у коментарях

Користувачі під публікацією активно обговорювали, яку саме змію вдалося зняти.

У коментарях припускають, що на відео полоз, який не є отруйним, а деякі його види занесені до Червоної книги”.

Попри те, що полоз не становить небезпеки для людини, мешканців Івано-Франківська закликають уважно ставитися до таких зустрічей.

“Франківців закликають бути уважними та максимально обережними під час прогулянок у парку”, — зазначено у зверненнях.

Довідково

Полози — це рід неотруйних змій, які поширені в Україні. Вони можуть досягати значних розмірів і часто мешкають поблизу водойм. Уникають контактів із людьми, але їхня поява у міських зонах є нагадуванням про присутність дикої природи поруч.