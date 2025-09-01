У вбивстві Андрія Парубія підозрюють 52-річного львів’янина. ФОТО

Сьогодні, 1 вересня, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру 52-річному львів’янину, якого затримали у справі про вбивство Андрія Парубія. Його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

За словами Миколи Мерета, підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманим вбивства народного депутата.

Дії львів’янина кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Також прокурори готують клопотання до суду про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.