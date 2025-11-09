Три крадіжки за місяць: жителя Калуша засудили за скоєння крадіжок у період воєнного стану

Житель Калуша, який мав непогашену судимість, знову став на злочинний шлях. Протягом літа 2025 року він скоїв кілька крадіжок у місті.

Як йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду, 24 липня 2025 року близько 14:25 чоловік зайшов до будинку на площі Героїв у Калуші. Він увійшов до манікюрного салону, де, переконавшись, що в приміщенні нікого немає, викрав гаманець темно-коричневого кольору з грошима — 7500 гривень, 20 євро та особистими документами власниці.

Згодом, 21 серпня 2025 року, зловмисник викрав велосипед марки, який стояв біля одного з магазинів на вулиці Ринковій. Вартість транспорту становила понад 5 тисяч гривень.

Ще через дев’ять днів, уночі 30 серпня, він поцупив інший велосипед з під’їзду на вулиці Підвальній, завдавши власниці збитків на понад 5 тисяч гривень.

Що вирішив суд?

На суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він розкаявся у вчиненому та просив врахувати, що утримує трьох неповнолітніх дітей.

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст.185 КК України — крадіжка, вчинена повторно, під час воєнного стану. Суд врахував щире каяття як пом’якшувальну обставину, проте зазначив, що виправлення без ізоляції від суспільства неможливе, оскільки чоловік неодноразово судимий і не став на шлях виправлення.

У підсумку йому призначено 5 років позбавлення волі.