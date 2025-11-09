В Івано-Франківську нетверезий чоловік розбив вікно на автозаправній станції та побив її працівника

Івано-Франківський міський суд визнав винним 27-річного місцевого мешканця у хуліганстві. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння розбив вікно на автозаправці та побив працівника.

Про це йдеться у вироку суду від 5 листопада 2025 року.

Як зазначають у вироку, інцидент стався вранці 25 жовтня 2025 року на АЗС «ОККО», що на вулиці Галицькій, 201-А. Молодик розпивав алкогольні напої у зоні відпочинку, після чого, за даними слідства, у нього «виник умисел на хуліганські дії».

Спочатку чоловік кілька разів ударив ногою у вікно приміщення заправки — скло розбилося. Однак на цьому він не зупинився. Коли до нього підійшов працівник АЗС, той вдарив його ногою в живіт, схопив за одяг, кинув на землю і кілька разів ударив кулаком по голові. Унаслідок цього постраждалий отримав тілесні ушкодження.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Суд визнав, що дії чоловіка мали «виражений характер зухвалості та цинізму», спрямовані на грубе порушення громадського порядку.

Під час досудового розслідування обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся і погодився на розгляд справи без участі в судовому засіданні. Представник потерпілого — компанії «ОККО-ДРАЙВ» — не заперечував проти такого розгляду.

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, неодружений, не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра, має середню освіту і щиро розкаявся. Обтяжувальних обставин не встановлено.

З огляду на це суд призначив покарання у вигляді штрафу — 34 тисячі гривень (2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Примітка: вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.