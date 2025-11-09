В Івано-Франківську нетверезий чоловік розбив вікно на автозаправній станції та побив її працівника

Івано-Франківський міський суд визнав винним 27-річного місцевого мешканця у хуліганстві. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння розбив вікно на автозаправці та побив працівника.
Про це йдеться у вироку суду від 5 листопада 2025 року.
Як зазначають у вироку, інцидент стався вранці 25 жовтня 2025 року на АЗС «ОККО», що на вулиці Галицькій, 201-А. Молодик розпивав алкогольні напої у зоні відпочинку, після чого, за даними слідства, у нього «виник умисел на хуліганські дії».
Спочатку чоловік кілька разів ударив ногою у вікно приміщення заправки — скло розбилося. Однак на цьому він не зупинився. Коли до нього підійшов працівник АЗС, той вдарив його ногою в живіт, схопив за одяг, кинув на землю і кілька разів ударив кулаком по голові. Унаслідок цього постраждалий отримав тілесні ушкодження.
Суд визнав, що дії чоловіка мали «виражений характер зухвалості та цинізму», спрямовані на грубе порушення громадського порядку.
Під час досудового розслідування обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся і погодився на розгляд справи без участі в судовому засіданні. Представник потерпілого — компанії «ОККО-ДРАЙВ» — не заперечував проти такого розгляду.
Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, неодружений, не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра, має середню освіту і щиро розкаявся. Обтяжувальних обставин не встановлено.
З огляду на це суд призначив покарання у вигляді штрафу — 34 тисячі гривень (2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Примітка: вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.