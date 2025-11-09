У Делятині освятили шість меморіалів полеглим Героям

У п’ятницю, 7 листопада, на стінах Делятинського ліцею № 3 імені Героя України Ігоря Колесніченка встановили меморіальні дошки на честь шістьох захисників.

Священнослужителі освятили памʼятні дошки та разом з присутніми молитвою вшанували памʼять загиблих., пише Делятинська територіальна громада.

Василь Мигалюк проходив службу на посаді старшого бойового медика парашутно-десантної роти.

Анатолій Панько служив старшим бойовим медиком парашутно-десантної роти.

Іван Губаль служив командиром другої роти 102 бригади. Помер від отриманих на фронті поранень. Воїну було всього 34 роки.

Артур Назаров брав участь у боях на Донеччині. Загинув, виконуючи бойове завдання.

Володимир Пасічник народився у 1994 році. Проживав у Делятині. Служив бойовим медиком третього стрілецького взводу другої стрілецької роти військової частини А7135. З 26 вересня 2024 року вважався безвісти зниклим. Загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Богдан Марфієвич народився 10 липня 1997 року. Служив стрільцем 2 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Воїн трагічно загинув у селі Данилівка Синельниківського району.