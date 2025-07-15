Три влучні постріли – три медалі: прикарпатський ветеран Олександр Зірка тріумфує на чемпіонаті України

Радник начальника поліції Прикарпаття з ветеранської політики Олександр Зірка показав найкращі результати в особистому заліку на чемпіонаті України з пара стрільби з лука.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

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У чемпіонаті України з пара стрільби з лука, що відбувся на Волині, взяли участь 43 спортсмени з 10 областей України. Серед учасників багато ветеранів війни, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань, та не полишають активного життя та спорту.

Команду Прикарпаття на змаганнях представляв радник начальника ГУНП в Івано-Франківській області з питань ветеранської політики Олександр Зірка

Він виступав у стрільбі з лука на дистанції 30 метрів. Тренерка ветерана – срібна призерка Олімпіади-2000, яка сьогодні служить у Державній прикордонній службі України Катерина Дубровіна.

За результатами змагань Олександр Зірка здобув:

1 місце в особистому заліку серед учасників, які змагалися один з одним;

2 місце за кількістю набраних балів у загальному підрахунку;

3 місце в командному заліку.

Олександр Зірка наголосив:

“Основна перемога — це перемога над собою”.

Ветеран щодня доводить, сила духу, наполегливість та підтримка один одного допомагають досягати нових вершин навіть після найскладніших життєвих випробувань.

Поліція Прикарпаття пишається колегою та бажає Олександру нових спортивних перемог!