Скільки доведеться заплатити за медичну освіту у 2025? Актуальні ціни в ІФНМУ

Медичний університет в Івано-Франківську повідомив актуальні тарифи на навчання у 2025 році для майбутніх абітурієнтів.
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Порівняно з минулим роком, вартість освіти зросла практично на всіх спеціальностях, пише Ратуша.
Бакалаврат
Найдоступніша програма – «Прикладна лінгвістика» – обійдеться у 32 000 грн/рік (у 2024 році — 25 600 грн). За повний термін навчання це становить 128 000 грн.
«Сестринська справа» тепер коштує 33 000 грн/рік (раніше — 25 200 грн), а «Косметологія» – 35 000 грн/рік.
«Екстрена медицина» (парамедик) залежно від тривалості програми має ціну 34 000 грн/рік, що майже на 35% дорожче за минулорічну вартість (25 200 грн).
Найдорожчими у бакалавраті є спеціальності з реабілітаційної сфери: «Фізична терапія» та «Ерготерапія» — 38 000 грн/рік, що на 7 тисяч більше, ніж торік.
Магістратура
У магістратурі найвищу вартість мають:
- Стоматологія – 63 000 грн/рік (раніше — 54 000 грн)
- Медицина – 59 500 грн/рік (раніше — 51 000 грн)
- Педіатрія – 55 000 грн/рік (раніше — 45 000 грн)
Програма з «Фармації» (денна форма) обійдеться у 43 000 грн/рік, а заочна – 36 500 грн/рік (минулого року — 38 200 і 32 200 грн відповідно).
Популярні спеціальності
Згідно з підсумками вступної кампанії 2024 року, найбільше заяв абітурієнти подавали на спеціальності:
- 222 Медицина
- 221 Стоматологія
- 227 Терапія та реабілітація (Фізична терапія)
Варто зазначити, що незважаючи на здорожчання, ІФНМУ залишається одним із найпривабливіших закладів в Україні для медичної освіти.
Ступінь БАКАЛАВР
|Освітня програма
|Спеціальність (спеціалізація)
|Розмір плати за навчання за рік (грн./рік)*
|Розмір плати за повний строк навчання (грн.)*
|Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова)
|В11 «Філологія» (спеціалізація В11.10- Прикладна лінгвістика) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)
|32000
|128000
|Сестринська справа
|І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.01 – Медсестринство) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)
|33000
|132000
|Косметологія
|І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.01 – Медсестринство) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)
|35000
|140000
|Екстрена медицина/парамедик
|І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.02 – Екстрена медицина) (строк навчання 2 роки, 10 місяців)
|34000
|102000
|Екстрена медицина/парамедик
|І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.02 – Екстрена медицина) (строк навчання 1 рік, 10 місяців)
|34000
|68000
|Фізична терапія, ерготерапія
|І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)
|38000
|152000
|Фізична терапія, ерготерапія
|І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 2 роки, 10 місяців)
|38000
|114000
|Ерготерапія
|І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.02 Ерготерапія) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)
|38000
|152000
Ступінь МАГІСТР
|Освітня програма
|Спеціальність (спеціалізація)
|Розмір плати за навчання за рік (грн./рік)*
|Розмір плати за повний строк навчання (грн.)*
|Стоматологія
|І1 «Стоматологія» (строк навчання 4 роки, 10 місяців)
|63000
|315000
|Стоматологія
|І1 «Стоматологія» (строк навчання 3 роки, 10 місяців)
|63000
|252000
|Медицина
|І2 «Медицина» (строк навчання 5 років, 10 місяців)
|59500
|357000
|Медицина
|І2 «Медицина» (строк навчання 4 роки, 10 місяців)
|59500
|297500
|Педіатрія
|І3 «Педіатрія» (строк навчання 5 років, 10 місяців)
|55000
|330000
|Фізична терапія, ерготерапія
|І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 1 рік, 10 місяців)
|39000
|78000
|Ерготерапія
|І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.02 Ерготерапія) (строк навчання 1 рік, 10 місяців)
|39000
|78000
|Фармація, промислова фармація
|І8 «Фармація» (спеціалізація – І8 Фармація) денна форма здобуття освіти (строк навчання 4 роки, 10 місяців)
|43000
|215000
|Фармація, промислова фармація
|І8 «Фармація» (спеціалізація – І8 Фармація) денна форма здобуття освіти (строк навчання 3 роки, 10 місяців)
|43000
|172000
|Фармація, промислова фармація
|І8 «Фармація» (спеціалізація – І8 Фармація) заочна форма здобуття освіти (строк навчання 4 роки, 6 місяців)
|36500
|164250