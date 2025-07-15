Скільки доведеться заплатити за медичну освіту у 2025? Актуальні ціни в ІФНМУ

Медичний університет в Івано-Франківську повідомив актуальні тарифи на навчання у 2025 році для майбутніх абітурієнтів.

Порівняно з минулим роком, вартість освіти зросла практично на всіх спеціальностях, пише Ратуша.

Бакалаврат

Найдоступніша програма – «Прикладна лінгвістика» – обійдеться у 32 000 грн/рік (у 2024 році — 25 600 грн). За повний термін навчання це становить 128 000 грн.

«Сестринська справа» тепер коштує 33 000 грн/рік (раніше — 25 200 грн), а «Косметологія» – 35 000 грн/рік.

«Екстрена медицина» (парамедик) залежно від тривалості програми має ціну 34 000 грн/рік, що майже на 35% дорожче за минулорічну вартість (25 200 грн).

Найдорожчими у бакалавраті є спеціальності з реабілітаційної сфери: «Фізична терапія» та «Ерготерапія» — 38 000 грн/рік, що на 7 тисяч більше, ніж торік.

Магістратура

У магістратурі найвищу вартість мають:

Стоматологія – 63 000 грн/рік (раніше — 54 000 грн)

– (раніше — 54 000 грн) Медицина – 59 500 грн/рік (раніше — 51 000 грн)

– (раніше — 51 000 грн) Педіатрія – 55 000 грн/рік (раніше — 45 000 грн)

Програма з «Фармації» (денна форма) обійдеться у 43 000 грн/рік, а заочна – 36 500 грн/рік (минулого року — 38 200 і 32 200 грн відповідно).

Популярні спеціальності

Згідно з підсумками вступної кампанії 2024 року, найбільше заяв абітурієнти подавали на спеціальності:

222 Медицина

221 Стоматологія

227 Терапія та реабілітація (Фізична терапія)

Варто зазначити, що незважаючи на здорожчання, ІФНМУ залишається одним із найпривабливіших закладів в Україні для медичної освіти.

Ступінь БАКАЛАВР

Освітня програма Спеціальність (спеціалізація) Розмір плати за навчання за рік (грн./рік)* Розмір плати за повний строк навчання (грн.)* Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова) В11 «Філологія» (спеціалізація В11.10- Прикладна лінгвістика) (строк навчання 3 роки, 10 місяців) 32000 128000 Сестринська справа І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.01 – Медсестринство) (строк навчання 3 роки, 10 місяців) 33000 132000 Косметологія І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.01 – Медсестринство) (строк навчання 3 роки, 10 місяців) 35000 140000 Екстрена медицина/парамедик І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.02 – Екстрена медицина) (строк навчання 2 роки, 10 місяців) 34000 102000 Екстрена медицина/парамедик І5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.02 – Екстрена медицина) (строк навчання 1 рік, 10 місяців) 34000 68000 Фізична терапія, ерготерапія І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 3 роки, 10 місяців) 38000 152000 Фізична терапія, ерготерапія І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 2 роки, 10 місяців) 38000 114000 Ерготерапія І7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.02 Ерготерапія) (строк навчання 3 роки, 10 місяців) 38000 152000

Ступінь МАГІСТР