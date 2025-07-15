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Скільки доведеться заплатити за медичну освіту у 2025? Актуальні ціни в ІФНМУ

Автор: Оксана Марушкевич
15/07/2025 20:28
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Медичний університет в Івано-Франківську повідомив актуальні тарифи на навчання у 2025 році для майбутніх абітурієнтів.

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Порівняно з минулим роком, вартість освіти зросла практично на всіх спеціальностях, пише Ратуша.

Бакалаврат

Найдоступніша програма – «Прикладна лінгвістика» – обійдеться у 32 000 грн/рік (у 2024 році — 25 600 грн). За повний термін навчання це становить 128 000 грн.

«Сестринська справа» тепер коштує 33 000 грн/рік (раніше — 25 200 грн), а «Косметологія» – 35 000 грн/рік.

«Екстрена медицина» (парамедик) залежно від тривалості програми має ціну 34 000 грн/рік, що майже на 35% дорожче за минулорічну вартість (25 200 грн).

Найдорожчими у бакалавраті є спеціальності з реабілітаційної сфери: «Фізична терапія» та «Ерготерапія» — 38 000 грн/рік, що на 7 тисяч більше, ніж торік.

Магістратура

У магістратурі найвищу вартість мають:

  • Стоматологія – 63 000 грн/рік (раніше — 54 000 грн)
  • Медицина – 59 500 грн/рік (раніше — 51 000 грн)
  • Педіатрія – 55 000 грн/рік (раніше — 45 000 грн)

Програма з «Фармації» (денна форма) обійдеться у 43 000 грн/рік, а заочна – 36 500 грн/рік (минулого року — 38 200 і 32 200 грн відповідно).

Популярні спеціальності

Згідно з підсумками вступної кампанії 2024 року, найбільше заяв абітурієнти подавали на спеціальності:

  • 222 Медицина
  • 221 Стоматологія
  • 227 Терапія та реабілітація (Фізична терапія)

Варто зазначити, що незважаючи на здорожчання, ІФНМУ залишається одним із найпривабливіших закладів в Україні для медичної освіти.

Ступінь БАКАЛАВР

Освітня програмаСпеціальність (спеціалізація)Розмір плати за навчання за рік (грн./рік)*Розмір плати за повний строк навчання (грн.)*
Прикладна лінгвістика. Медична терміносистема та галузевий переклад (англійська мова)В11 «Філологія» (спеціалізація В11.10- Прикладна лінгвістика) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)32000128000
Сестринська справаІ5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.01 – Медсестринство) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)33000132000
КосметологіяІ5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.01 – Медсестринство) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)35000140000
Екстрена медицина/парамедикІ5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.02 – Екстрена медицина) (строк навчання 2 роки, 10 місяців)34000102000
Екстрена медицина/парамедикІ5 «Медсестринство» (спеціалізація І5.02 – Екстрена медицина) (строк навчання 1 рік, 10 місяців)3400068000
Фізична терапія, ерготерапіяІ7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)38000152000
Фізична терапія, ерготерапіяІ7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 2 роки, 10 місяців)38000114000
ЕрготерапіяІ7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.02 Ерготерапія) (строк навчання 3 роки, 10 місяців)38000152000

Ступінь МАГІСТР

Освітня програмаСпеціальність (спеціалізація)Розмір плати за навчання за рік (грн./рік)*Розмір плати за повний строк навчання (грн.)*
СтоматологіяІ1 «Стоматологія» (строк навчання 4 роки, 10 місяців)63000315000
СтоматологіяІ1 «Стоматологія» (строк навчання 3 роки, 10 місяців)63000252000
МедицинаІ2 «Медицина» (строк навчання 5 років, 10 місяців)59500357000
МедицинаІ2 «Медицина» (строк навчання 4 роки, 10 місяців)59500297500
ПедіатріяІ3 «Педіатрія» (строк навчання 5 років, 10 місяців)55000330000
Фізична терапія, ерготерапіяІ7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.01 Фізична терапія) (строк навчання 1 рік, 10 місяців)3900078000
ЕрготерапіяІ7 «Терапія та реабілітація» (спеціалізація – І7.02 Ерготерапія) (строк навчання 1 рік, 10 місяців)3900078000
Фармація, промислова фармаціяІ8 «Фармація» (спеціалізація – І8 Фармація) денна форма здобуття освіти (строк навчання 4 роки, 10 місяців)43000215000
Фармація, промислова фармаціяІ8 «Фармація» (спеціалізація – І8 Фармація) денна форма здобуття освіти (строк навчання 3 роки, 10 місяців)43000172000
Фармація, промислова фармаціяІ8 «Фармація» (спеціалізація – І8 Фармація) заочна форма здобуття освіти (строк навчання 4 роки, 6 місяців)36500164250