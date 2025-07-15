У Франківську відновили групи підтримки для рідних військових і ветеранів

Громадська організація «Дружина Воїна» влаштовує щотижневі групи підтримки для дружин та рідних військових і ветеранів. Проєкт під назвою «Простір відновлення» об’єднує жінок, які щодня стикаються з викликами війни, створює безпечне та сприятливе середовище для їхнього підсилення.

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Передає Правда.іф.

Зустрічі, які відбуваються щосереди о 18:00 у Ветеранському просторі за адресою вул. Леся Курбаса, 6, надають можливість учасницям обмінюватися досвідом, знаходити підтримку та долати труднощі, пов’язані з життям поруч із захисниками. Проєкт діятиме до кінця вересня, з планами на продовження.

“Простір відновлення” – це супровід фахівців.

З учасницями груп у форматі практикумів працюють досвідчені спеціалісти: психологиня Наталія Мельникова, реабілітолог Ігор Дільний, кризовий коуч Богдана Шамотайло, лікар-сексопатолог, психотерапевт Радислав Петрів та арттерапевти. Разом обговорюватимуть актуальні теми, отримуватимуть інструменти подолання складних ситуацій та навчатимуться конструктивно переживати емоційні стани.

“Простір відновлення” – це важливі, актуальні теми.

Зустрічі присвячені таким темам, як подолання стресу, адаптація до змін у стосунках, розуміння «бойового розуму» та відновлення власних ресурсів.

“Простір відновлення” – це взаємодопомога.

Ключова роль належить фасилітаторкам з «Дружини Воїна» — жінкам, які самі мають досвід життя поруч з військовими. Це забезпечує теплу та довірливу атмосферу, де «рівний рівному» може надати найбільш ефективну підтримку.

“Простір відновлення” – це конфіденційність та відкритість.

Зустрічі є конфіденційними, що дозволяє учасницям відверто ділитися своїми переживаннями. Приєднатися до групи можна в будь-який час, відвідуючи ті заняття, які цікаві.

За словами Ольги Бобрикович, голови ГО «Дружина Воїна», групи підтримки є відповіддю на нагальні потреби суспільства: «Життя поруч із військовим чи ветераном має специфічні виклики. Наша мета — створити простір, де можна бути справжніми, безпечно виговоритися, де зрозуміють, підтримають і не залишать з проблемами наодинці».

Ініціативу підтримала одна з будівельних компаній міста. Завдяки цьому вдалося залучити фахівців-експертів. Діана Великочий, представниця компанії, наголошує на важливості допомоги: «Ми усвідомлюємо, наскільки важливо підтримувати дружин, батьків, дітей військових. Вони щодня перебувають у неймовірному стресі. Тож потребують якісної психологічної підтримки, щоби мати сили жити далі».

Історія груп «Дружини Воїна» розпочалася у 2016 році та трансформувалася відповідно до потреб часу.

З ініціативи отця Ярослава Рохмана були засновані групи взаємопідтримки для дружин військових. Ці групи і сьогодні збирають учасниць – духовні зустрічі зі священиком відбуваються кожного місяця.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли до волонтерської діяльності “Дружини Воїна” приєдналися нові учасниці, групи набули формату самодопомоги за принципом «рівний рівному». Нині, у 2025 році, групи відновили для відновлення і підсилення учасниць у відповідь на суспільний запит, зумовлений тривалим виснаженням через війну.

Довідка:

ГО «Дружина Воїна» — громадська організація, що надає психологічну та соціальну підтримку дружинам та родинам військовослужбовців та ветеранів