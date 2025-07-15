Франківці можуть отримати $5000 на розвиток або відновлення бізнесу

Мешканці Івано-Франківська та області можуть отримати мікрогранти у розмірі до $1000 або $5000 на запуск чи відновлення власної справи.

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Йдеться про проєкт «Довіра», який реалізує гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки американського народу.

Про це розказали у місцевому освітньо-культурному Гончаренко центрі, який проводив інформаційні сесії про програму для франківців.

Гранти призначені для підприємців, чий бізнес постраждав від війни, а також для тих, хто тільки планує почати справу. Окрім фінансової підтримки, учасники проєкту отримають бізнес-навчання, менторську й психологічну підтримку, консультації та доступ до спільноти підприємців.

Хто може податися на програму?

Подати заявку на отримання гранту можуть:

фізичні особи, які готові зареєструвати бізнес після оголошення результатів конкурсу;

чинні підприємці — фізичні особи-підприємці (ФОП) та юридичні особи, які мають до 50 працівників;

підприємці з числа внутрішньо переміщених осіб;

бізнеси, що очолюються жінками;

підприємства, які працевлаштовують представників вразливих груп — людей з інвалідністю, багатодітних батьків, осіб віком 50+ тощо.

Гранти видаються у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ.

Суми підтримки

до 1000 доларів — для підприємців-початківців, фізичних осіб або бізнесів без найманих працівників;

до 5000 доларів — для мікро- та малих підприємств, у яких нараховується від 2 до 50 працівників.

Грантові кошти можна використати на оренду або ремонт приміщення, закупівлю обладнання, інструментів, сировини, створення нових робочих місць, маркетинг, навчання персоналу, юридичні та консалтингові послуги, транспорт активів (для переміщених бізнесів). До 30% гранту можна витратити на оплату праці або закупівлю сировини.

Аби отримати грант, потрібно:

заповнити грантову заявку відповідного зразка;

додати бюджет або фінансовий план;

пройти обов’язковий онлайн-курс з основ бізнесу (4 дні, 20 годин);

пройти двоетапний відбір (перевірка документів та співбесіда з представниками організації).

Пріоритет надаватиметься бізнесам, які вже постраждали від війни, не отримували іншої фінансової допомоги, мають соціальне спрямування або належать до вразливих груп. Подати заявку можна до 13 липня 2025 року включно. Після цього заявки розглядатиме відбіркова комісія. Результати очікуються впродовж двох місяців з моменту завершення прийому документів. Більше деталей — за цим посиланням.