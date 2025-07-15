Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав низку важливих законів, зокрема про запровадження множинного громадянства, ратифікацію спеціального трибуналу та призупинення дії Конвенції про протипіхотні міни для України.

Про це повідоляється у картці проекту закону та на сторінці Зеленського у Telegram, пише Слово і діло.

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«Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну», – написав президент.

На думку президента, завдяки множинному громадянству буде більше реальних юридичних основ для єдності мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Як зазначається, відтепер за певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн.

Відповідний документ вперше на законодавчому рівні врегульовує питання множинного громадянства.

Ним вводиться поняття «множинне громадянство (підданство)», під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав.

Зазначається, що за новим законом для громадян України:

Врегульовується факт наявності іноземного громадянства без загрози втрати українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених урядом).

Право офіційно отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених урядом).

Нагадаємо, 18 червня Верховна рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство. «За» проголосували 243 народні депутати.

У грудні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про впровадження в Україні інституту множинного громадянства. Документ закріплює випадки, коли особа може мати громадянство інших держав спільно з українським.