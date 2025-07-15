Перехрестя біля «Велмарту» планують реконструювати

В Івано-Франківську реконструюють зупинку біля ТЦ “Велмарт”, а на перехресті вулиць Сорохтея та Коновальця, навпроти торгового центру, встановлять світлофор.

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Про це повідомив заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак, пише Фіртка.

Так, проєкт з облаштування зупинки уже погодили, він перебуває на етапі укладення угоди з виконавцем. Очікується, що до кінця липня там проводитимуть активні роботи.

Зокрема, на цій зупинці вперше в Івано-Франківську використають касельні бордюри (бордюри-пандуси), які зменшать відстань між платформою автобуса і тротуаром, а також тактильну плитку. Для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення облаштують пониження.

Зі слів Михайла Смушака, найближчим часом планують оголосити тендер на влаштування світлофорного об’єкта на перехресті Сорохтея — Коновальця (заїзд до “Велмарту”).

“У нас був старий проєкт цього світлофорного об’єкта, але на той момент він коштував 5,8 мільйона гривень. Він був досить дорогим і передбачав розширення на ще одну смугу для того, щоб забезпечити лівий поворот до “Велмарту”, якщо їхати від кільця. Оскільки наразі перебуваємо на етапі тотальної економії бюджетних коштів, то стараємося робити максимально дешево, але максимально раціонально та ефективно. Тому цей проєкт змінили, прибрали розширення на одну смугу, але водночас буде заборонено поворот до “Велмарту” ліворуч”, — каже заступник мера.

Директор Департаменту пояснює: водії, які від кільця повертають наліво часто блокують одну зі смуг, водночас іншу смугу блокує громадський транспорт під час зупинки.

Натомість заборона на лівий поворот допоможе уникнути блокування, а для зупинок автобусів та тролейбусів створять заїзну “кишеню”.

“Якщо треба до “Велмарту” — можна поїхати вулицями Сорохтея або Петлюри. Легший шлях — з кільця по вулиці Дудаєва або інші варіанти. Не потрібно об’їжджати кілометри. Ми спілкувалися з представниками торгового центру, вели діалог щодо того, щоб вони долучилися до співфінансування того великого проєкту на 5,8 мільйона гривень. Тобто робимо світлофорний об’єкт, а вони — розширення і, відповідно, лівий поворот до себе. Провели декілька робочих нарад, але ми не отримали від них якогось відгуку. Це означає, що вони не готові сьогодні долучитися до співфінансування, а ми не готові сьогодні вкласти 5,8 мільйона гривень в один світлофорний об’єкт, щоб забезпечити для них заїзд, тому буде дешевий варіант”, — розповів Смушак.

Таким чином вартість з влаштування світлофора знизили з 5,8 мільйона гривень до 1,8 мільйона гривень.

Як зауважив посадовець, також в межах проєкту залишать один пішохідний перехід біля вулиці Петлюри, інший приберуть. Це зроблять, як для зменшення заторів, так і задля підвищення безпеки руху.