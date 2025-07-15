Що змінюватиме Остап Українець як радник мовного омбудсмена — перші заяви

Письменник і військовий Остап Українець, який приєднався до команди мовного омбудсмена як радник з військових питань, озвучив свої перші плани на новій посаді.

Насамперед Українець планує зайнятися розвитком мережі безкоштовних курсів української мови, пише Українська Правда.

Вивчення мови має бути доступним для всіх

За його словами, така система вже існує, але потребує розширення, щоб вивчення мови було доступним для всіх.

На думку Українця, це важливо, оскільки російська мова є фактором травматизації для військових, які повертаються з полону.

“Ключове, і те, з чого я починатиму в межах мовного законодавства, – це робота над його довиконанням у пункті про безкоштовні курси української мови”, – сказав він.

Окрему увагу Українець планує приділити проблемі поширення російськомовного середовища в армії.

“Навіть ті військові, хто повністю російськомовні, розуміють, чим є державна мова як фактор безпеки”, – зауважив чоловік.

За словами Українця, пропозицію стати військовим радником він отримав півтора місяця тому. Офіційного призначення поки не відбулося – наразі йдеться лише про проговорення формату співпраці та можливе командирування.

Основний акцент – на мовній політиці в системі національної безпеки

Основний фокус його роботи, якщо призначення відбудеться, стосуватиметься мовної політики в системі національної безпеки.

“Те, чим я в принципі займався попередні пів року, будучи військовослужбовцем у культурних силах, – це відпрацювання загальних комунікацій, пов’язаних із питаннями ідентичності, протидії російській пропаганді. Тут усе залишиться тим самим, просто фокус звузиться.

Це не буде стосуватися загалом культури чи, як у культурних силах, розробки навчальних програм для навчальних центрів. Це буде стосуватися мовного питання і української мови як одного з факторів у національній системі безпеки”, – пояснив він.

Наразі він вивчає річні звіти та діяльність мовного омбудсмена за останні роки. Про конкретні кроки на новій посаді Українець розповість після офіційного призначення.