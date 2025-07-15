В Івано-Франківській області видали 787 кредитів за програмою «єОселя»

Від жовтня 2022 року 18 тисяч українців отримали іпотечні кредити за програмою «єОселя».
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Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень, повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОВА, пише Правда.
Більше половини позичальників – це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%.
Майже 45% учасників програми – українці віком від 26 до 35 років, ще 33% – 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.
Найпопулярнішим залишається компактне житло – близько 80%:
- 39% – житло площею менше ніж 50 м²,
- ще 39% – у межах 50–73 м².
Найбільше житла за програмою придбано:
- у Київській області – 5 002 кредити
- м. Київ – 3 885
- Львівській області – 1 101
- Одеській області – 841
- Вінницькій області – 790
- Івано-Франківській області – 787
2025 року українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких – на житло в новобудовах.