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В Івано-Франківській області видали 787 кредитів за програмою «єОселя»
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В Івано-Франківській області видали 787 кредитів за програмою «єОселя»

Автор: Олег Мамчур
15/07/2025 17:48
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Від жовтня 2022 року 18 тисяч українців отримали іпотечні кредити за програмою «єОселя».

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Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень, повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОВА, пише Правда.

Більше половини позичальників – це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, які отримують кредити під 3%.

Майже 45% учасників програми – українці віком від 26 до 35 років, ще 33% – 36-45 років. Загальна площа житла, придбаного за програмою, перевищує мільйон квадратних метрів.

Найпопулярнішим залишається компактне житло – близько 80%:

  • 39% – житло площею менше ніж 50 м²,
  •  ще 39% – у межах 50–73 м².

Найбільше житла за програмою придбано:

  • у Київській області – 5 002 кредити
  • м. Київ – 3 885
  • Львівській області – 1 101
  • Одеській області – 841
  • Вінницькій області – 790
  • Івано-Франківській області – 787

2025 року українці отримали близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких – на житло в новобудовах.