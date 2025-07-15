ВРП скасувала “пенсійну” відставку судді з Івано-Франківська, якого засудили за хабар

ВРП припинила відставку судді з Івано-Фракнівська, у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком.

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Нагадаємо, що Екссуддя-хабарник Булка з Франківська оскаржує вирок ВАКС

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Вищу раду правосуддя

Одіозний суддя Булка

15 липня 2025 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про припинення відставки судді Булки Володимира Ігоровича у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину. 2 липня 2025 року набрав законної сили вирок Вищого антикорупційного суду від 13 березня 2024 року. Про це вчора ВРП повідомив ВАКС.

Відповідно до статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наявні правові підстави для припинення відставки судді.

Копію цього рішення ВРП направить до Пенсійного фонду України, який забезпечує виплату щомісячного грошового утримання судді у відставці.

Нагадаємо, що минулого року, Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку винним в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляв «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 березня.

У 2016 році до Господарського суду Івано-Франківської області надійшла заява податкової інспекції про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Живиця».

У березні 2018-го голові правління ПАТ «Живиця» зателефонував суддя Була, який розглядав слухав справу про банкрутство і запропонував зустрітися у ресторані. На зустрічі також був присутній суддя у відставці, який на прохання Булки проконсультував представника «Живиці» з приводу процедури банкрутства, порядку розпорядження майном боржника, можливості введення процедури санації чи ліквідації підприємства.

Нагадаємо, що Відомі подробиці справи про хабарництво франківського судді Булки

Водночас сам Булка начебто повідомив про можливість зміни арбітражного керуючого на особу, яка вважалася повʼязана із «недружнім» співрозмовнику кредитором ПАТ «Промінвестбанк». Голова правління ПАТ «Живиця» відповів, що його цілком влаштовує нинішній розпорядник і він не хоче його міняти. У заяві про злочин написано, що 4 червня 2018 року в кафе «Штрудель» суддя сказав, що для того, аби залишити діючого арбітражного керуючого потрібно передати йому «5 пляшок шампанського». Із контексту співрозмовник зрозумів, що мова про 5 тисяч доларів США.

Наступні зустрічі з суддею проходили в більярдному клубі «Дінаріс» і фіксувалися правоохоронними органами. Булка отримав 2 тисячі євро і потім ще 3 і був викритий.

Адвокати судді говорили про процесуальні порушенні при збиранні доказів і те, що Булку спровокували на хабар.

У судовому засіданні пояснив, що з головою ПАТ «Живиця» спілкувався близько двох років, зустрічі були досить частими й мали регулярний характер. між ними виникли товариські відносини. Зустрічі відбувались у кафе або його суддівському кабінеті. Розглядаючи справу про банкрутство, він як суддя виявив ряд недоліків у роботі арбітражного керуючого та задумувався замінити його. Тоді цей арбітражний керуючий нібито запропонував йому 1% від реалізації майна, але він відмовився. Пізніше представник «Живиці» також спитав, що потрібно аби арбітражний керуючий не мінявся і він жартома відповів: 5 пляшок шампанського, кажучи, що передача грошей не обговорювалася. Отримання 2 000 і 3 000 євро колишній суддя визнав, але запевняв, що його спровокували.

Передачі грошей передував діалог між суддею і заявником.

Суддя: Я зрозумів з того всього що ми говоримо і нічого там якісь подарунки він нічого не передав, ні ви нічого, так?

Заявник: Ні, ми приготовили тих 5 штук

Суддя: Прошу?

Заявник: Кажу 5 бутилок шампанського він приготовив

Суддя: А де вони?

Заявник: Питання куди поставить? Ви тоді сказали, йдемо на цей

Суддя: Маєте тут коло себе?

Заявник: Ні, не маю

Суддя: А де вони?

Заявник: Ну якщо треба, умовно, то привезу завтра

Суддя: Нам терміново їх треба, я би вас не просив, щоб ви цей. Тоді ви побачите, як все гарно буде і все красиво і швидко (…) Ну мені зараз треба, зараз треба тому і до вас дзвонив сьогодні (декілька слів нерозбірливо). На завтра ви не встигнете?

Заявник: Ну тут я, так щоб вас не підвести…

Суддя: На четвер, на четвер, бо в пʼятницю мені вже треба…

Заявник: Ми говоримо не про бутилки шампанського, правильно ж?!

Суддя: Та ви ж розумієте…

Заявник:: Долари чи євро, в чому там?

Суддя: Не має значення, бажано в друге – «є».

Заявник: Друге — євро?

Суддя: Так.

Заявник: 5 штук євро…

За результатами НСРД зафіксовано, як співрозмовник поклав кошти в сумку судді.

Під час останньої зустрічі між учасниками відбувся такий діалог:

Суддя: Ну якщо ми з вами домовились, що ми працюємо з вами у тому порядку, як минулого разу ми говорили. Значить так і робимо. Йдемо на кінцевий результат і все! Щоб до кінця року забути це! А ви що, будемо так казати, у вас своя лінія роботи, у нас своя…

Заявник: Ну правильно, щоб у вас було цей…(з відео видно як суддя бере від чоловіка щось та кладе у кишеню).

Суддя: Тут скільки?

Заявник: Трьошка! Так як ми виконали п`ять бутилок!

Суддя: Прошу?

Заявник: Ми виконали всі пʼять бутилок.

Суддя: Значить, я вам гарантую, у найкоротший час, до кінця року, навіть до лютого місяця, ой, до жовтня місяця, що це ми це уже… бо я так порахував по строках, в нас так получається.

Далі під час затримання і особистого обшуку судді із лівої кишені його штанів вилучено 3 тисячі євро.

Вищий антикорупційний суд визнав провину Булки доведеною, відзначивши, що він особисто зустрівся у ресторані із головою правління підприємства для обговорення питань, повʼязаних із справою про банкрутство ПАТ «Живиця». «Така непритаманна для судді поведінка та ініціативність не знаходить іншого логічного пояснення, крім того, що вона мала сформувати… висновки про необхідність надання неправомірної вигоди», — йдеться у вироку суду.

На відсутність провокації, на думку суду, вказує і те, що неправомірна вигода надавалась двома «траншами» і Булка не відмовився від другого, незважаючи на те, що мав час отямитись і усвідомити злочинність своїх дій та припинити їх. Більше двох років спілкування і регулярних зустрічей свідчать про взаємну добровільність таких відносин та спростовують доводи захисту, що заявник навʼязувався обвинуваченому як співбесідник чи компаньон. Під час однієї із розмов суддя запропонував заявнику разом поїхати на полювання.

5 вересня 2022-го Булка був призваний за загальною мобілізацією, має статус учасника бойових дій. Він передав на користь Збройних сил України свій автомобіль і 5 тисяч доларів. Суд визнав ці обставини такими, що помʼякшують покарання.

Колишньому судді призначили 6 років позбавлення волі із забороною на 3 роки обіймати посаду судді, прокурора і адвоката та з конфіскацією всього майна.

До Булки застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і негайно заарештували в залі суду після оголошення вироку.

На дату постановлення вироку йому виповнилось 60 років. Суддею він працював із 2001-го.

Довідково:

Розмір пенсії судді господарського суду визначається на основі спеціальної формули, яка враховує його заробітну плату та стаж роботи. Мінімальний розмір пенсії становить 50% від заробітної плати судді на момент виходу на пенсію, а кожен додатковий рік стажу понад 20 років збільшує пенсію на 2%.

Детальніше:

Формула розрахунку: Пенсія судді у відставці складається з 50% його заробітної плати на відповідній посаді, а також додатково 2% за кожен рік стажу понад 20 років.

Пенсія судді у відставці складається з 50% його заробітної плати на відповідній посаді, а також додатково 2% за кожен рік стажу понад 20 років. Заробітна плата судді: Розмір заробітної плати судді залежить від його посади та становить від 70 до 260 тисяч гривень на місяць, а керівництво може отримувати ще більше.

Розмір заробітної плати судді залежить від його посади та становить від 70 до 260 тисяч гривень на місяць, а керівництво може отримувати ще більше. Середня пенсія: Загалом, середня пенсія суддів значно вища за середню пенсію по країні, але конкретні цифри можуть відрізнятися в залежності від стажу, посади та інших факторів.

Загалом, середня пенсія суддів значно вища за середню пенсію по країні, але конкретні цифри можуть відрізнятися в залежності від стажу, посади та інших факторів. Довічне грошове утримання: Судді у відставці, які ще не досягли пенсійного віку, отримують щомісячне довічне грошове утримання.

Судді у відставці, які ще не досягли пенсійного віку, отримують щомісячне довічне грошове утримання. Пенсійний вік:Для виходу на пенсію за віком судді мають досягти 62 років для чоловіків і 60 років для жінок.

Наприклад, колишній голова Верховного суду задекларував середню пенсію 244 752 грн, а колишня суддя Верховного Суду – 216 633 грн на місяць.

Середня пенсія суддів в Україні протягом минулого року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні.