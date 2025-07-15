У Тлумачі стартував всеукраїнський турнір з боксу пам’яті загиблих Героїв. ФОТО

У Тлумачі в ДЮСШ відбулося урочисте відкриття турніру з боксу серед юнаків і дівчат, присвяченого пам’яті Героїв Тлумаччини, полеглих у війні за Україну.

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Змагання триватимуть п’ять днів. У них беруть участь 186 спортсменів з 22 команд, що представляють 10 областей України: Івано-Франківську, Львівську, Дніпропетровську, Закарпатську, Донецьку, Вінницьку, Волинську, Херсонську, Одеську, Житомирську та місто Київ.

На відкриття турніру завітали представники влади, спортивної спільноти, громадських організацій, а також зірки українського боксу.

Серед почесних гостей — голова Тлумацької міської ради Ігор Петрук, начальник управління спорту ІФ ОВА Костянтин Лисейко, голова Івано-Франківської РВА Роман Боднар, голова відділення НОК України в області Мирослав Карабін, президент Всеукраїнської федерації студентського боксу Костянтин Калашніков, президент Івано-Франківської міської федерації боксу Сервін Сулейманов, голова ГО «Єдина родина Прикарпаття» Степан Чомко, віцепрезидент міської федерації боксу Руслан Савчук, член НОК України в області Роман Хомен, голова олімпійської академії в області Андрій Данищук, Ірина Круховська — представниця ГО “Дружини Янголів”.

Серед відомих спортсменів — майстри спорту міжнародного класу Євген Барабанов, Іван Сапун, Вадим Андріанов, шестиразова чемпіонка України, учасниця Олімпійських ігор 2016 року Яна Сідор, а також заслужені тренери України Антон Коссе та Василь Кондрат.

Учасники турніру хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих героїв. Почесні гості звернулися до молодих боксерів з мотиваційними словами, побажавши чесної боротьби, витримки та нових спортивних звершень.

Турнір став не лише змаганнями, а й потужним проявом єдності, сили духу та стійкості української молоді. Юні спортсмени з усіх куточків країни демонструють волю до перемоги, спортивну майстерність і непохитну любов до боксу.

Організатори висловлюють подяку партнерам заходу: Тлумацькій міській раді, компаніям «Ковчег Девелопер», «Blago», «Роксолана», «Прикарпатський торговий дім», «Карпатиалко», а також родинам Фіголів і Сенкевичів.

Фото: Юрій Рильчук