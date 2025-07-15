ГО “Захист Держави” ініціює створення Громадського об’єднання ВПО в Івано-Франківську

Громадська організація «Захист Держави» ініціювала створення громадського об’єднання внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківську. Метою ініціативи є надання голосу спільноті ВПО, що налічує понад 110 тисяч осіб на Прикарпатті, а також вплив на рішення місцевої та державної влади.

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В Івано-Франківську громадська організація «Захист Держави» оголосила про запуск нової ініціативи — створення Громадського об’єднання ВПО, покликаного стати дієвим інструментом захисту прав, представництва інтересів та згуртування ВПО, які проживають на території області. Ініціатива базується на системній роботі організації з людьми, які були змушені залишити свої домівки через війну, пишуть Версії.

З початку повномасштабного вторгнення Івано-Франківщина прийняла понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких приблизно 110 тисяч залишаються на офіційному обліку станом на сьогоднішній день. Ще десятки тисяч людей транзитом проходили через регіон у пошуках безпечного місця. Попри велику чисельність, ця спільнота досі не має сталого механізму представництва своїх інтересів у публічному просторі, а її потреби не завжди враховуються у формуванні державної політики.

Керівниця Івано-Франківського осередку ГО «Захист Держави» Оксана Криницька наголошує, що організація надає підтримку ВПО та бачить, що їхня реальна інтеграція в громади, забезпечення прав і потреб — це не лише питання допомоги, а передусім — питання дієвого представництва самих людей.

«Попри чималу кількість програм, реальна інтеграція, підтримка й захист прав ВПО потребують не лише рішень згори — а й сильного представництва самих людей, які залишили свої домівки через війну», — відмітила Оксана Криницька.

За словами керівниці Івано-Франківського осередку ГО «Захист Держави», нове громадське об’єднання дозволить згуртувати внутрішньо переміщених осіб в одну дієву спільноту, сформувати спільний голос і створити умови для участі ВПО у розв’язанні актуальних проблем на рівні громади, області й держави.

«Мета — об’єднати зусилля, захищати інтереси ВПО, впливати на рішення на рівні місцевої та державної влади. А головне — сформувати спільний голос людей, які мають право бути не просто об’єктами допомоги, а рівноправними учасниками змін», — пояснила вона.

Під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, яке відбулося 11 липня в Івано-Франківську, озвучили важливість переорієнтації державної політики щодо ВПО на підставі реального досвіду людей, які пережили вимушене переміщення

«Державна політика має базуватися не лише на цифрах і регламентах, а й на розумінні реального досвіду кожного, хто пережив вимушене переміщення», — підкреслила Оксана Криницька.

Окремо вона звернула увагу на те, що попри чисельність спільноти ВПО, вона досі залишається роз’єднаною, а голос цих людей рідко звучить у публічному просторі чи в процесах прийняття рішень. Тому, за її словами, нове об’єднання стане не просто комунікаційним майданчиком, а інституційним інструментом, який дозволить відстоювати інтереси спільноти на різних рівнях.

ГО «Захист Держави» закликає всіх внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківську та області долучитися до ініціативи. Усі охочі можуть подати свої пропозиції, поділитися власними історіями або записатися на участь в об’єднанні, звернувшись до офісу організації за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 47-Б, або надіславши повідомлення в соціальних мережах.

«Приєднуйтесь до створення громадського об’єднання, діліться своїми історіями, проблемами, пропозиціями. Разом ми зможемо змінити більше. Наші двері відкриті. Ми поруч. І ми готові діяти», — наголосила керівниця осередку в завершальному зверненні.

У перспективі діяльність нового об’єднання має охопити такі напрямки, як моніторинг соціального захисту ВПО, сприяння доступу до житла, працевлаштування, освіти, медичних послуг, а також створення комунікаційної платформи між ВПО, органами влади та громадянським суспільством.