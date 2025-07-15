“Пакунок школяра”: у нову шахрайську схему від аферистів потрапила прикарпатка

Поліція Прикарпаття застерігає громадян не переходити за невідомими посиланнями.
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Пише Правда.іф з посиланнням на Поліцію Івано-Франківської області
Жертвою такої афери стала 40-річна мешканка Коломийщини
Жінка звернулась за допомогою до поліцейських після того, як з її рахунку зникли кошти.
Жінка у мережі «Фейсбук» натрапила на посилання – яке виявилось шахрайською пасткою. Йдеться про отримання грошової виплати від держави – «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень.
Для оформлення так званої послуги, необхідно ввести дані банківської картки. Цього було достатньо, щоб шахраї отримали доступ до фінансових даних потерпілої. І уже за кілька хвилин, з рахунку жінки було списано 20 000 гривень.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поради від поліцейських як не потрапити у пастку аферистів:
– уважно перевіряйте посилання: підроблені адреси часто містять зайві символи, помилки або виглядають незвично;
– офіційні виплати здійснюються через державні сервіси – уважно перевіряйте інформацію;
– не вводьте свої особисті та банківські дані на незнайомих сайтах.
Якщо ви все ж таки стали жертвою онлайн-шахрайства – не зволікайте:
– зберіть усі докази: скриншоти, дані банківських транзакцій, посилання та зверніться до поліції за номером 102.