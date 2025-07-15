На Прикарпатті стартували жнива

Цього року дещо пізніше, ніж торік, через прохолодну весну.
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Першими традиційно новий врожай почали збирати хлібороби Покуття, повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Цього року на Прикарпатті:
- зернові культури займають 144,5 тис. га (на 6,3 тис. га більше, ніж торік)
- технічні культури — 105,3 тис. га
- та овочі — 72,5 тис. га
На сьогодні аграрії області зібрали 14,5 тис. тонн озимого ячменю з площі 2,3 тис. га.
Стартова врожайність — 62,8 ц/га, що відповідає показникам початку торішніх жнив.
Варто зазначити, що наші агровиробники активно долучаються до державної програми «Зроблено в Україні». У її межах 34 підприємства вже придбали 53 одиниці української техніки на суму близько 30 млн грн та отримали 7,2 млн грн часткової компенсації.