На Прикарпатті стартували жнива

Цього року дещо пізніше, ніж торік, через прохолодну весну.

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Першими традиційно новий врожай почали збирати хлібороби Покуття, повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Цього року на Прикарпатті:

зернові культури займають 144,5 тис. га (на 6,3 тис. га більше, ніж торік)

технічні культури — 105,3 тис. га

та овочі — 72,5 тис. га

На сьогодні аграрії області зібрали 14,5 тис. тонн озимого ячменю з площі 2,3 тис. га.

Стартова врожайність — 62,8 ц/га, що відповідає показникам початку торішніх жнив.