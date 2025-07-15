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На Донеччині поліг захисник з Івано-Франківщини Томенчук Андрій

Автор: Оксана Марушкевич
15/07/2025 15:54
ДІМ РІА
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Сумна звістка огорнула П’ядицьку громаду на Івано-Франківщині. У бою за волю та незалежність України біля н.п.Удачне Покровського району Донецької області загинув Томенчук Андрій (16.12.2001-08.07.2025), житель села Ценява.

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Пише Правда.іф з посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

Воїн служив сержантом, командиром 2 взводу спеціального призначення роти спеціального призначення батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

17 червня, у четвер у рідне село Ценява прибуде скорботний кортеж із тілом захисника.

Про дату та час прощання з Героєм повідомлять додатково.

“Щиро співчуваємо сім’ї, рідним, близьким Андрія… Нехай пам’ять про Андрія буде світлою, а його подвиг — прикладом для майбутніх поколінь”, – йдеться у дописі.