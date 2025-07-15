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У Івано-Франківську відзначили День Української Державності ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську відзначили День Української Державності ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
15/07/2025 15:40
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Урочисте відзначення Дня Української Державності і Дня хрещення Київської Русі відбулося біля міської Ратуші Івано-Франківська, інформує Правда.іф.

Люди на вулиці з українськими прапорами.
Відзначення Дня Державності у Франківську

Розпочався захід Молебнем за Україну. Захисникам країни вручили державні нагороди, а усі присутні мали змогу послухати виступи Муніципальних колективів краю.

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Священники на мітингу з українськими прапорами

«Це свято нагадує нам, що український народ з прадавніх років хотів бути вільним і виборював свою державність. Держава – це люди які її захищають, які працюють щодня задля її благополуччя, які, об’єднавшись, стоять плече до плеча. Сила народу в єднанні. Дякую кожному з вас, що залишилися тут, в Україні, і робите все на благо нашої країни. Разом ми вистоїмо, переможемо і будемо будувати сильну державу», – сказав перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Ільчишин.

Виступ на відкритому повітрі перед мікрофонами.
Віталій Ільчишин
Група людей на заході в місті.
Група людей на заході, зелена рослинність на фоні.
Люди у вишиванках на вуличному заході.
Група людей на урочистій події з прапором
Група людей на вулиці з рук на серцях.
Люди на урочистій події на вулиці міста.
Група людей на вулиці влітку
Група людей на заході просто неба
Люди у вишиванках на вулиці в сонячний день.
Люди у військовій формі під час заходу на вулиці.
Люди на вулиці під час заходу в Україні.
Група людей на вулиці під деревами
Люди в футболках, на яких написано 'Захист держави'.
Люди на вулиці біля клумби з квітами.
Люди на відкритому повітрі під час заходу
Церковна служба на вулиці з прапорами України
Люди на вулиці, сонячний день, групове фото.
Люди у білих сорочках і зелена блуза на вулиці.
Люди на відкритому повітрі в сонячний день
Люди на вулиці під час сонячного дня
Люди у вишиванках під час вуличної події
Люди на вулиці біля старої будівлі, сонячний день.
Люди зібралися біля фонтану на площі міста.
Група людей стоїть перед історичною будівлею.
Старший чоловік з тростиною на вулиці, місто вдень.
Вручення нагороди українському військовому на сцені.
Урочиста подія з людьми у вишиванках та прапором.
Троє українців на церемонії нагородження, прапори України.
Люди біля прапорів святкують подію
Чоловіки виступають на сцені в національному одязі.
Люди у вишиванках з українськими прапорами на вулиці.
Люди в національному вбранні біля українських прапорів.
Церемонія вручення нагород біля будівлі, українські прапори.
Люди в традиційному українському одязі на святі.
Люди в національному одязі біля українських прапорів.
Люди на вулиці з квітами в руках.
Люди у вишиванках співають біля мікрофонів.