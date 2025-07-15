У Івано-Франківську відзначили День Української Державності ФОТОРЕПОРТАЖ

Розпочався захід Молебнем за Україну. Захисникам країни вручили державні нагороди, а усі присутні мали змогу послухати виступи Муніципальних колективів краю.

«Це свято нагадує нам, що український народ з прадавніх років хотів бути вільним і виборював свою державність. Держава – це люди які її захищають, які працюють щодня задля її благополуччя, які, об’єднавшись, стоять плече до плеча. Сила народу в єднанні. Дякую кожному з вас, що залишилися тут, в Україні, і робите все на благо нашої країни. Разом ми вистоїмо, переможемо і будемо будувати сильну державу», – сказав перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Ільчишин.