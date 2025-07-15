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Верховна Рада вчергове продовжила воєнний стан і мобілізацію

Автор: Оксана Марушкевич
15/07/2025 15:22
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Верховна Рада України 15 липня схвалила продовження режиму воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 5 листопада 2025 року. 

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Повідомив народний депутат Ярослав Железняк

За його словами, рішення підтримали 320 парламентарів, один був проти. Воно набуде чинності 7 серпня і діятиме 90 днів, тобто, до 5 листопада 2025 року.

Це вже шістнадцяте продовження з початку повномасштабного вторгнення РФ.