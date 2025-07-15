Прикарпатець організовував фіктивні шлюби з жінкою з інвалідністю

Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю для легального виїзду за кордон: прикарпатські правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації.

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62-річний мешканець Долини організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України під приводом укладання фіктивних шлюбів із жінкою з інвалідністю. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід, передає Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Заходи з викриття та документування незаконної діяльності провели Долинські поліцейські у співпраці з оперативниками обласної міграційної поліції за процесуального керівництва Долинського відділу Калуської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник завербував свою співмешканку з інвалідністю для подальшого укладення фіктивних шлюбів із військовозобов’язаними.

Серед знайомих “ділок” підшукував чоловіків призовного віку, охочих уникнути мобілізації. Під час особистих зустрічей фігурант пропонував потенційним «клієнтам» одружитися з жінкою, яка мала офіційно встановлену першу групу інвалідності.

На пропозицію фіктивного шлюбу погодилися двоє “ухилянтів” з Прикарпаття. Це давало їм право безперешкодно перетнути державний кордон України як особам, які супроводжують дружину-інваліда.

Вартість такої «послуги» становила 10 тисяч доларів США з особи.

Слідство встановило, що таким чином з жовтня 2024 року фігурант допоміг одному «ухилянту» виїхати з України.

На підставі зібраних доказів слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід.

За вчинення вказаних правопорушень зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років.