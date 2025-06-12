Творці фільму “Вартові Різдва”, в якому зіграв франківець Іван Бліндар, розкрили найцікавіші факти зйомок

Офіційно: знімання найочікуванішого різдвяного фільму року, який вийде в широкий прокат уже 4 грудня, завершено!

Знімальний період різдвяної казки «Вартові Різдва» офіційно завершено. Це перший повнометражний художній фільм 1+1 media з початку повномасштабного вторгнення спеціально для широкого українського кінопрокату — з магією, пригодами й українським колоритом. Побачити стрічку можна вже з 4 грудня в усіх кінотеатрах країни. У центрі сюжету — легендарна трійка чарівників: Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) і прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан), які втрачають свої магічні сили через бажання маленької дівчинки Віри (Аріна Трегуб). Вони змушені обʼєднатися, щоб повернути людям свято, віру в диво і — Різдво.

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З нагоди фінального дня знімань — зібрали найцікавіші факти про залаштунки.

Грим і стиль головних героїв

Михайла Кукуюка, Станіслава Боклана й Івана Бліндара важко впізнати в казкових образах без підказок. І це не дивно, адже сценічний грим головних героїв займав до трьох годин кожної зміни. Особливо складно було відтворити образи, які одночасно виглядають міфологічно, сучасно й цікаво.

Що стосується стилю чарівників, то пошук референсів і підготовка фінальних костюмів тривали місяцями. Драматична історія пошуку повʼязана з золотою оздобою для кептаря Святого Миколая. Першу партію матеріалу художники закупили в Києві на найкращому складі в Україні. А за два дні складу не стало через ворожий обстріл…

Наймасштабніша сцена фільму

Різдвяний ярмарок став наймасовішою сценою фільму, в якій взяли участь близько 250 осіб. Щоб створити повноцінну атмосферу свята, було штучно засніжено територію в 1 гектар!

Один із головних візуальних акцентів — справжня італійська карусель, яка стала об’єктом №1, що посилив атмосферу свята й магії в кадрі.

Військові грають військових

У фільмі є сюжетна лінія з нашими захисниками, тож до знімань були залучені чинні військовослужбовці, які грають самих себе і які в цивільному житті є акторами.

Зокрема, Дмитро Сова, Сергій Коршиков й Олег Щербина. Їхня участь додає особливого символізму історії — і робить її ще більш щемкою.

Де знімали «Вартових Різдва»

Знімальний період тривав увесь травень і початок червня 2025 року, а майданчиками для казкової історії стали Київ і Київська область. У кадрі — впізнавані й улюблені локації столиці, серед яких: найгарніші музеї, що приховують десятки таємниць; парки й старовинні вулички столиці, які глядачі впізнають з перших кадрів; фасади знайомих будівель, які «оживають» у різдвяному антуражі; і навіть відділи поліції (але несправжні).

Зірковий каст і дебют головної героїні на великих екранах

У фільмі знялися: зірка «Поводир», виконавець головної ролі в одному з найпопулярніших українських серіалів «Папік» і народний артист України Станіслав Боклан; заслужений артист України й зірка українських фільмів і серіалів Михайло Кукуюк; один з найперспективніших нових зірок українського кіно, який зіграв легендарного Кузьму Скрябіна у стрічці «Я, “Побєда” і Берлін» Іван Бліндар. Також глядачі побачать у кадрі Катерину Кузнєцову, Романа Луцького й багато неочікуваних камео і суперзірок. Роль дівчинки Віри виконає Аріна Трегуб — для неї стрічка стане дебютною роботою для великих екранів.

Кожна мрія має здійснитися

Такий слоган казки «Вартові Різдва», і фінальний знімальний день це підтвердив. На майданчику відбулася справжня магія — здійснення мрій підопічних БФ «Діти Героїв» у межах однойменного соціального проєкту 1+1 media. Так, 18-річний Максим Журавель і 14-річна Іванна Бондарчук, які втратили на війні тат, хочуть повʼязати своє життя з кінематографом. Діти мріяли потрапити залаштунки знімань, і команда проєкту реалізувала це бажання, познайомивши їх з акторами та знімальною групою. Також діти отримали тематичний подарунок від 1+1 media school — сертифікат, завдяки якому вони зможуть відвідати Національний театр Франка і потрапити на воркшоп із акторської майстерності.

Про знімання в умовах війни й постійних ризиків

Попри повномасштабну війну й реалії, які вона диктує, більшість знімальних днів пройшли без повітряних тривог та обстрілів — однак не всі. Знімальна команда працювала в умовах постійного моніторингу безпекової ситуації, з дотриманням усіх протоколів.«У п’ятницю, в ніч на 6 червня, була одна з найстрашніших ночей. У нас тривали нічні знімання, коли почалася масована атака. Довелося всій команді ховатися в укриття замість роботи. Це і є наша реальність — ми живемо й творимо в умовах війни», — розповіла продюсерка й співавторка сценарію стрічки Тетяна Шуліка.

«І я хочу ще раз подякувати нашим захисникам і захисницям. Саме завдяки Силам безпеки й оборони України ми маємо змогу знімати кіно, яке надихає, повертає віру і говорить мовою світла й сили».

Різдвяна казка «Вартові Різдва» чекатиме на зустріч з глядачами вже з 4 грудня. Над створенням фільму працює команда 1+1 media в партнерстві з UnitedContentHUB. Дистрибутор — компанія B&H Film Distribution.

Команда проєкту:

Компанія-виробник: 1+1 media в партнерстві з UnitedContentHUB.

Режисер: Олександр Кірієнко.

Продюсери: Тетяна Шуліка, Анна Гончар.

Co-продюсери: Олексій Лимаренко, Андрій Ногін.

Автори сценарію: Тетяна Шуліка, Тамара Грантовська.

Оператор-постановник: Володимир Шкляревський.

Головний партнер фільму — «Королівський смак».

Генеральний партнер — Укрзолото.

Офіційний партнер — METRO.