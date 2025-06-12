На Івано-Франківщині 38 дітям полеглих бійців вручили іменні обереги-кулони “Батьківське серце”

У долині на Івано-Франківщині провели церемонію вшанування пам’яті загиблих Героїв України та вручили дітям полеглих бійців іменні обереги-кулони “Батьківське серце”. Таку зворушливу акцію організували за ініціативи Військово-цивільної спілки “Бойове братерство України”.

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Повідомляє очільник громади Іван Дирів, передає Правда.іф.

“На превеликий жаль, сьогодні довелось вручити аж 38 оберегів… 38 діточок з нашої громади отримали ці пам’ятні подарунки, але натомість вони ніколи вже не відчують батьківської турботи, підтримки і любові”, – йдеться у дописі посадовця.

Іменні кулони “Батьківське серце” військово-цивільна спілка “Бойове братерстов України” видає з 2019 року. За цей час срібні обереги отримали більше 10 тисяч дітей. Страшні цифри, жахливий час, в якому живуть ці діти!

Іменний кулон виготовлений зі срібла у вигляді серця, яке обрамлене терновим вінком з “краплиною крові”. На звороті є прізвище та ім’я загиблого військового. Цей оберіг – не лише фізичний предмет, але й емоційний зв’язок, який нагадує про батьківську любов, навіть із неба. Бо вона – вічна. Коли діти будуть дивитись на це “Батьківське серце”, то розумітимуть, що їх татусь зробив усе можливе для того, щоб вони жили у вільній країні. І за це віддав своє життя.