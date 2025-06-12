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Учениця з Івано-Франківська склала НМТ з української літератури на 200 балів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Учениця з Івано-Франківська склала НМТ з української літератури на 200 балів

Автор: Олег Мамчур
12/06/2025 18:59
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Випускниця ліцею №20, Анна Середа отримала максимальний результат – 200 балів на Національному мультипредметному тесті (НМТ) з української літератури 

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