Учениця з Івано-Франківська склала НМТ з української літератури на 200 балів

Випускниця ліцею №20, Анна Середа отримала максимальний результат – 200 балів на Національному мультипредметному тесті (НМТ) з української літератури
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“Пишаємося тобою, Анно. Нехай твій шлях до мети буде цілеспрямованим, а здійснення мрії – найвищою нагородою за наполегливу працю”,-йдеться в повідомленні
Готувала дівчину до тесту вчитель української мови і літератури Нестерук Ганна Антонівна.