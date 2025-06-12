Учениця з Івано-Франківська склала НМТ з української літератури на 200 балів

Випускниця ліцею №20, Анна Середа отримала максимальний результат – 200 балів на Національному мультипредметному тесті (НМТ) з української літератури

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це йдеться на сторінці закладу

“Пишаємося тобою, Анно. Нехай твій шлях до мети буде цілеспрямованим, а здійснення мрії – найвищою нагородою за наполегливу працю”,-йдеться в повідомленні

Готувала дівчину до тесту вчитель української мови і літератури Нестерук Ганна Антонівна.