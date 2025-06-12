У Івано-Франківську п’яний водій вчинив ДТП та втік

Патрульні склали адміністративні матеріали на водія, який, ймовірно, спричинив ДТП та залишив місце події

Повідомлення про ДТП на вулиці Набережній патрульні отримали учора. Поліцейським, які прибули на вказану адресу, заявниця повідомила: невідомий на автомобілі Hyundai не впоравшись з керуванням вчинив наїзд на її автомобіль Audi, після чого залишив місце події.

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Про це повідомляє Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

Зібравши всю наявну інформацію поліцейські виявили автівку з характерними для ДТП пошкодженнями на вулиці Галицькій.

Під час спілкування з 47-річним водієм поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Пройти освідування водій відмовився.

На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.