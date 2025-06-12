Двох громадянок Колумбії зобов’язали виїхати з Івано-Франківщини

Двох громадянок Колумбії найближчим часом зобов’язали виїхати з України.

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Про це повідомляє Міграційна служба Івано-Франківської області.

Так, строк перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, а також осіб без громадянства обмежено строком дії візи.

Водночас громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.

Як з’ясували в службі, у процесі опитування двох громадянок Республіки Колумбії та перевірки документів, 39-річна і 28-річна південноамериканки ще зимою на законних підставах прибули в Україну у приватних справах.

Подорожували жінки в західних регіонах, відвідали Івано-Франківськ.

Під час спілкування з іноземними громадянками працівники служби повідомили, що їх подальше перебування в Україні надалі буде обмежене у зв’язку з тим, що вони перевищили термін перебування у країні.

До сьомого липня громадянки Колумбії зобов’язані повернутися до країни громадянської належності чи в треті країни.

За порушення міграційного законодавства іноземки сплатили штраф.

“Проте вони не надто переймалися цим. Навпаки подякували за роз’яснення їх правового статусу, а особливо за те, що мають достатньо часу для виконання зобов’язання про виїзд з України”, — розповіли в дописі.

Цьогоріч Міграційна служба Івано-Франківської області ухвалювала рішення про примусове повернення з України 16 іноземних громадян. Це стосувалося здебільшого перевищення дозволеного терміну перебування.

Крім того, двох іноземців примусово депортували з України.