У Ворохті замінили силовий трансформатор

Протягом травня тривала заміна силового трансформатора на підстанції 110/35/10 кВ Ворохта.

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Нагадаємо, 8 травня відбулася сесія Ворохтянської селищної ради, на якій після більш як двох років, депутати проголосували за ряд земельних питань, що дозволить «Прикарпаттяобленерго» розпочати процедуру із збільшення електричної потужності у громаді.

Тож першим кроком після ухваленого рішення стала заміна раніше встановленого на ПС 110 Ворохта силового трансформатора потужністю 25 МВА на трансформатор потужністю 40МВА.

«Більше трьох років жителі Яблуниці, Ворохти, Поляниці та Татарова чекали на можливість приєднання до мереж. Заміна силового трансформатора призвела до збільшення потужності на 15 000 кВт у «Ворохтянському енерговузлі», тож тепер для місцевих мешканців, які були в черзі, розпочнеться процедура приєднання до електричних мереж», – повідомили в АТ «Прикарпаттяобленерго».

Заміна трансформатора здійснювалася відповідно до Інвестиційної програми на 2025 рік та включала в себе декілька етапів: демонтаж старого трансформатора, підготовка місця для нового трансформатора, монтаж, налагодження та випробовування нового силового трансформатора потужністю 40МВА та супутнього обладнання, включення та перевірка роботи новозмонтованого обладнання, параметрів напруги та струму.