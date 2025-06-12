Франківська офтальмологиня про профілактику хвороби “сухого ока”

Офтальмологи останні роки відзначають, що хвороба “сухого ока” набуває глобальних масштабів.

Якщо раніше це захворювання зустрічалось у людей старшого віку, то сьогодні ним хворіють все більше молодих людей та дітей, а особливо — активних користувачів гаджетів.

Про “синдром сухого ока” і як його уникнути, Фіртці розповіла офтальмологиня Романа Хомин.

Хвороба “сухого ока” — це багатофакторне захворювання очної поверхні, при якому порушення стабільності слізної плівки, запалення та ураження очної поверхні призводить до дискомфорту й зниження гостроти зору.

За словами фахівчині, ці зміни виникають унаслідок недостатнього вироблення сльози або ж шляхом зміни її складу.

“Через це сльоза не може виконувати свої функції, що призводить до дискомфорту та погіршення якості життя. Наразі хвороба “сухого ока” практично вражає кожну людину, оскільки тригерів стає набагато більше”, — каже Романа Хомин.

Серед основних причин хвороби “сухого ока” офтальмологиня виділяє:

зменшення частоти кліпання;

довготривала робота з гаджетами;

інфекційні захворювання очей;

гормональні порушення;

користування м’якими контактними лінзами;

аутоімунні захворювання.

Симптомами сухого ока є подразнення очей, сухість, печіння, відчуття стороннього тіла в оці, дискомфорт, сльозотеча, фотофобія (світлобоязнь), періодичне “затуманювання” зору, розмитість зору (особливо у час після обіду).

“Лікування хвороби “сухого ока” спрямоване на усунення причин, які спричиняють сухість, а також на додаткове зволоження очей, поліпшення якості та стану слізної плівки, усунення порушень рогівки”, — розповідає Романа Хомин.

Профілактика захворювання

Фахівчиня рекомендує уникати тривалих зорових навантажень, а також впливу агресивних зовнішніх факторів: пилу, гарячого та сухого повітря, диму.

За словами лікарки, харчування таких хворих має бути повноцінним і охоплювати продукти, у яких містяться вітаміни А, B2, С, Е та D, кальцій, цинк, селен, калій та Омега-3.

Упродовж дня також необхідно вживати достатній об’єм рідини.

Для відновлення слізної плівки застосовують препарати з вмістом гіалуронової кислоти. А при важких формах ХСО хворому призначають протизапальні та репаративні засоби, IpL-терапію та масаж мейбомієвих залоз.