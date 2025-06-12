На війні поліг Олександр Байло з Коломийщини

На Донеччині загинув військовослужбовець Олександр Байло з села Нижній Вербіж на Коломийщині.

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8 червня під час виконання бойового завдання воїн отримав поранення несумісні з життям. Завтра, 13 червня, скорботний кортеж з тілом захисника прибуде до Нижньовербізької громади.

Як повідомили на сторінці громади, Олександр народився у 1990 році. Він разом із сім’єю переїхав до Нижньовербізької громади у червні 2022 року із селища Зелений Під, що на Херсощині.

Захисник обороняв країну ще в часи АТО, а в листопаді 2024 року мобілізувався до 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Та внаслідок артилерійського обстрілу по позиції біля н.п Часів Яр Донецької області захисник отримав поранення несумісні з життям.

Завтра,13 червня о 10:30 на кільці у селі Шепарівці буде формуватися скорботний кортеж з тілом Героя, що буде прямувати до села Нижній Вербіж, вул. Франка, 32.

Читання Псалтиря розпочнеться у п’ятницю о 16:00. Чин похорону відбудеться у суботу, 14 червня, о 11:00.