Сили оборони завдали удару по технопарку «Резоніт» у Московській області

У ніч на 12 червня Сили безпілотних систем Збройних Сил України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по об’єкту російського воєнно-промислового комплексу в Московській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Мішенню став технопарк «Резоніт» у селищі Зубово. За даними Генштабу, це підприємство займається серійним виробництвом та монтажем друкованих плат і електроніки, яка використовується у створенні високотехнологічного озброєння та техніки для збройних сил рф.

На території заводу зафіксовано вибухи. Наслідки атаки уточнюються.