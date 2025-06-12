Сили оборони завдали удару по технопарку «Резоніт» у Московській області

У ніч на 12 червня Сили безпілотних систем Збройних Сил України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по об’єкту російського воєнно-промислового комплексу в Московській області.
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Мішенню став технопарк «Резоніт» у селищі Зубово. За даними Генштабу, це підприємство займається серійним виробництвом та монтажем друкованих плат і електроніки, яка використовується у створенні високотехнологічного озброєння та техніки для збройних сил рф.
На території заводу зафіксовано вибухи. Наслідки атаки уточнюються.
«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України», – зазначили у Генштабі.