Через аварію середмістя Івано-Франківська тимчасово знеструмлена

Унаслідок аварії тимчасово знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. На місці аварії працюють енергетики.

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Орієнтовний час відновлення електропостачання – до години часу, пише Правда з посиланням на Прикарпаттяобленерго.

КП “Електроавтотранс” повідомляє оскільки відсутня напруга в частині міста Вокзал – вул. Івасюка, змінився рух тролейбусів: