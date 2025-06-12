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Через аварію середмістя Івано-Франківська тимчасово знеструмлена
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через аварію середмістя Івано-Франківська тимчасово знеструмлена

Автор: Олег Мамчур
12/06/2025 16:16
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Унаслідок аварії тимчасово знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. На місці аварії працюють енергетики.

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Орієнтовний час відновлення електропостачання – до години часу, пише Правда з посиланням на Прикарпаттяобленерго.

КП “Електроавтотранс” повідомляє оскільки відсутня напруга в частині міста Вокзал – вул. Івасюка, змінився рух тролейбусів:

  • Тролейбуси м. №2 тимчасово не їдуть , (автобус м. №49 зїжджає до КПМ).
  • Тролейбуси м. №3 їдуть ОКЛ – ЦУМ.
  • Тролейбуси м. №4, 5 їдуть по маршруту.
  • Тролейбуси м. №6 їдуть Радіозавод – ЦУМ.
  • Тролейбуси м. № 8 тимчасово не курсують.
  • Тролейбуси м. №3 їдуть Родон – АС-4 і назад.
  • Тролейбуси м. №7 їдуть Каскад – АС-4 і назад.
  • Тролейбуси м. №10 їдуть без змін.