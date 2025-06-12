Івано-Франківщина вже отримала майже 3 млрд грн держдопомоги

Навіть у складних економічних умовах держава забезпечує фінансову підтримку регіонів та громад.

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Цього року для Івано-Франківської області передбачено міжбюджетні трансферти з державного бюджету на суму понад 5 мільярдів гривень.

Станом на 1 червня 2025 року місцеві бюджети області вже отримали 2,9 мільярда гривень дотацій та субвенцій.

Найбільші кошти спрямовано на фінансування таких напрямків:

Освіта : субвенція для місцевих бюджетів на січень-серпень 2025 року складає понад 3 мільярди гривень .

: субвенція для місцевих бюджетів на січень-серпень 2025 року складає понад . Охорона здоров’я : передбачено понад 133 мільйони гривень .

: передбачено понад . Базова дотація для підтримки громад цього року — 1 мільярд 388 мільйонів гривень.

Важливо, що базова дотація надходить до місцевих бюджетів області щомісячно та в повному обсязі.

Фінансова підтримка з державного бюджету дозволяє забезпечувати стабільне функціонування ключових сфер життєдіяльності області, незважаючи на виклики воєнного часу.